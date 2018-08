Türkei: Lira stürzt ab, Euro im Vergleich so stark wie nie

Die türkische Lira steht zurzeit an den Währungsbörsen nicht hoch im Kurs. Foto: Can Merey / dpa

Frankfurt/Main. Der Kursverfall der türkischen Währung hat sich am Freitag beschleunigt. Am Morgen kam es im Handel mit dem US-Dollar zeitweise zu einem Einbruch um 13,5 Prozent.

Auch im Handel mit dem Euro ging es rasant abwärts – erstmals wurden mehr als sieben Lira für einen Euro gezahlt. Am Morgen waren es zeitweise 7,2254 Lira für einen Euro. Zum Vergleich: Zu Beginn des Jahres waren es nur 4,50 Lira.

Als Ursache für die Zuspitzung an den Finanzmärkten in der Türkei gilt auch die Unsicherheit der Anleger vor der Veröffentlichung eines neuen Wirtschaftsmodells, das Finanzminister Berat Albayrak an diesem Freitag vorstellen will.

Starke Inflation bereitet der Lira Probleme

Analysten der Landesbank-Baden-Württemberg (LBBW) sprachen von einer Vertrauenskrise, die einen „Abwärtsstrudel“ bei der türkischen Lira ausgelöst habe. Anfangs waren noch mangelnde Rechtssicherheit, eine starke Inflation und die Sorgen um die Unabhängigkeit der Zentralbank das Hauptproblem für die türkische Währung.

Mittlerweile wird nach Einschätzung der LBBW an den Märkte aber auch die Möglichkeit einer Staatspleite der Türkei durchgespielt. Zuletzt sind Prämien der Kreditausfallversicherungen auf türkische Staatspapiere auf Höchststände geklettert.

Sorge auch in Deutschland

Die Krise in der Türkei hat deshalb auch Einfluss auf die deutsche Wirtschaft. Durch den Absturz der Lira steigt die Nervösität auf auf dem deutschen Aktienmarkt.

Einem Medienbericht zufolge sorgt sich inzwischen auch zunehmend die Europäische Zentralbank (EZB) um Bankhäuser mit starkem Engagement in der Türkei. Vor allem Großbanken wie die spanische BBVA, die französische BNP Paribas und die italienische Unicredit stünden deshalb unterer besonderer Beobachtung, berichtete die „Financial Times“ (FT) unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Einen Einfluss auf den Kurs der Lira hatten auch die US-Sanktionen gegen die Türkei. Aber schon seit einiger Zeit stürzte der Kurs des Lira im Vergleich zum Dollar und dem Euro ab. Die Verzweiflung darüber ging bereits soweit, dass Erdogan die Türken dazu aufrief, ihr Geld in Lira zu tauschen, um den Kurs der Währung zu stärken. Die Wirtschaft in der Türkei ist wirtschaftlich abhängig von Deutschland. (bekö/dpa)

