Ryanair-Streik: Das müssen Passagiere wissen

Berlin. Die Pilotengewerkschaft Cockpit hat einen Streik bei Ryanair angekündigt. Gemeinsam mit ihren Kollegen in anderen europäischen Ländern wollen die Piloten am Freitag ihre Arbeit niederlegen.

Betroffen vom Streik der deutschen Piloten sind fast alle Verbindungen des Billigfliegers, die zwischen Freitagfrüh um 03:01 Uhr und Samstagfrüh um 02:59 Uhr aus Deutschland abfliegen sollen. Der Streik kommt mitten in der Hauptreisezeit und dürfte die Planungen vieler Touristen zunichte machen.

Von den aktuellen Entwicklungen zum Streik von Ryanair berichten wir in unserem Newsblog:

• Donnerstag, 9. August

+++ 11.52 Uhr: Erst Flüge in Frankfurt und Hahn abgesagt

Die Fluggesellschaft Ryanair hat wegen des angekündigten Pilotenstreiks erste Flüge an den Flughäfen Frankfurt und Hahn für Freitag gestrichen. Auf den Webseiten der Flughafenbetreiber erschienen zunächst 14 abgesagte Verbindungen am Morgen, weitere können folgen.

Es sind aber nicht alle Ryanair-Flüge betroffen, da eine Vielzahl von Flügen mit Maschinen und Crews aus nicht bestreikten Ländern erledigt wird. Ryanair hat zugesagt, alle

etroffenen Passagiere zu informieren und ihnen Umbuchungen oder Erstattungen anzubieten.

+++ 10.32 Uhr: Ryanair will vor Gericht Pilotenstreik in Niederlanden verhindern +++

Die irische Fluggesellschaft Ryanair will mit einer einstweiligen Verfügung einen Streik der Piloten in den Niederlanden verhindern. Ein Gericht in Haarlem sollte noch am Donnerstag über die Klage entscheiden.

Die Pilotengewerkschaft der Niederlande hatte einen eintägigen Streik für Freitag angekündigt, um einen Tarifvertrag mit besseren Arbeitsbedingungen zu erzwingen. Die irische Billigfluggesellschaft hatte Klage eingereicht und will ein Streikverbot für die gesamte Sommerperiode erreichen.

Ryanair wird bestreikt – das sind die wichtigsten Fakten:

• Der Streik dauert von 3.01 Uhr am Freitag um bis 2.59 Uhr am Samstag

• Laut Ryanair sollen am Freitag 250 Flüge gestrichen werden

• 146 Ausfälle von 2400 stehen für Freitag schon fest, weil in Schweden, Belgien und Irland Ryanair bestreikt wird

• Die Gewerkschaft VC fordert eine bessere Bezahlung für rund 400 Piloten und Co-Piloten in Deutschland

Piloten streiken bei Ryanair – die wichtigsten Fragen im Überblick:

Wie buche ich einen Ryanair-Flug um?

Ist ein Flug annulliert worden, kann man bei Ryanair kostenfrei umbuchen. Ist er wegen des Streiks annulliert worden, wird sogar der Kaufpreis erstattet. Falls eine Umbuchung nicht am selben Tag möglich ist, sollte Ryanair kontaktiert werden, wie die Airline in ihrem FAQ auf ihrer Internetseite schreibt.

Bekomme ich eine Entschädigung, wenn mein Ryanair-Flug ausfällt?

Streiken Piloten, haben Reisende keinen Anspruch auf Entschädigung bei Ausfällen oder Verspätungen ihrer Flüge von mehr als drei Stunden. Wie gesagt bietet Ryanair den Kunden aber Umbuchungen und die Ersattung des Ticketpreises an.

Mit ihrem Streik planen die Piloten den größten Streik in der Geschichte der Airline. Damit könnte es auch zahlreiche Unschuldige treffen: Denn die neue Streikwelle kommt mitten in der Hauptreisezeit und trifft viele Urlauber . Die Piloten von Ryanair hatten Ende Juli in einer Ur-Abstimmung für den Streik gestimmt . (bekö/dpa)

