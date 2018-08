Zahl der unbesetzten Stellen steigt auf Rekordniveau

Nürnberg. Die Zahl der unbesetzten Stellen auf dem Arbeitsmarkt hat einen Rekordstand erreicht. Nach Angaben des Forschungsinstituts der Bundesagentur für Arbeit gab es im zweiten Quartal 2018 bundesweit rund 1,21 Millionen freie Arbeitsplätze .

Gegenüber dem zweiten Quartal 2017 erhöhte sich die Zahl der offenen Stellen um rund 115.000, gegenüber dem ersten Quartal 2018 um knapp 25.000, wie das Institut in Nürnberg mitteilte. Das gehe aus der regelmäßigen Betriebsbefragung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) hervor.

Unterschied zwischen Ost und West

Im Bundesdurchschnitt kommen demnach auf 100 sozialabgabenpflichtig Beschäftigte fast drei offene Stellen. Im Jahr 2012 seien es nur zwei offene Stellen gewesen. „Die Personalnachfrage ist somit deutlich gewachsen“, erklärte das IAB.

In Westdeutschland waren demnach im zweiten Quartal 2018 rund 940.000 Stellen zu vergeben, in Ostdeutschland gut 270.000. Dabei sind den Angaben zufolge die Unterschiede zwischen Ost und West nach wie vor deutlich: So kommen in Ostdeutschland rechnerisch 2,1 Arbeitslose auf eine freie Stelle, in Westdeutschland liegt die Zahl bei 1,9.

Betriebe haben deutlich weniger Bewerber

Das Forschungsinstitut der Bundesagentur für Arbeit stützt sich auf eine regelmäßige Befragung Zehntausender Betriebe und Verwaltungen. Daher werden auch Jobs erfasst, die nicht den Arbeitsagenturen gemeldet wurden. Hauptgrund für Schwierigkeiten der Betriebe bei der Neubesetzung offener Stellen ist nach vorläufigen Daten, dass es zu wenige Bewerber gibt.

Für das Jahr 2017 galt dies der Befragung zufolge für 31 Prozent der Neueinstellungen. Sieben Jahre zuvor waren es nur 14 Prozent. Als zweitwichtigster Grund mit 23 Prozent wurde eine unzureichende Qualifikation der Bewerber angegeben. Im zweiten Quartal 2018 wurden Antworten von rund 9.000 Arbeitgebern aller Wirtschaftsbereiche ausgewertet. (epd/rtr)

