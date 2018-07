Hamburger Händler leiden unter Strafzöllen

Hamburg. Für Hamburger Unternehmen wird der Handelskonflikt zwischen der EU und den USA zunehmend zum Problem, wie aus einer Umfrage des Groß- und Außenhandelsverbands im Norden (AGA) hervorgeht. Einer Umfrage des Verbands zufolge zieht die Politik von US-Präsident Donald Trump nämlich bereits jedes zweite Hamburger Unternehmen direkt oder indirekt in Mitleidenschaft.

Rund ein Viertel der befragten Hamburger Groß- und Außenhändler sind von den Strafzöllen, die die USA auf Stahl- und Aluminiumprodukte aus Europa verhängt haben, direkt oder zum Teil betroffen. 55 Prozent geben an, diese indirekt zu spüren, sei es durch die allgemeine Konjunkturabkühlung, eine sinkende Nachfrage oder auch nur durch Wechselkursschwankungen bei Geschäften in Dollar.

Investitionen werden zurückgehalten

„Umsätze gehen verloren, Investitionen werden zurückgehalten, und das weltwirtschaftliche Klima wird vergiftet“, sagte der Präsident des AGA Unternehmensverbands, Hans Fabian Kruse. Er vertritt rund 3500 Groß- und Außenhandelsunternehmen sowie unternehmensnahe Dienstleister in Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Bremen.

„Trump weiß, wie man die Handelswelt in Aufruhr versetzt“, sagte Kruse. „Ständig hat er mit 280 Twitterzeichen die Zündhölzer in der Hand. Wie ein Damoklesschwert pendelt seine Unberechenbarkeit über der Weltwirtschaft.“ Die EU reagiere mit ihren Gegenzöllen auf Motorräder, Jeanshosen und Whiskey zwar besonnen, aber auch diese Reaktion habe ihre Schattenseiten. „Das bringt eine Zoll-Spirale in Gang, die uns allen schadet. Handelskonflikte kennen keine Sieger, nur Verlierer.“

China will Vergeltung üben

Als Beispiel verwies Kruse auf ein Hamburger Unternehmen, das Stahlrohre mit besonderer Legierung in die USA exportiert. Diese werden jetzt teurer. „Da der Vertrag weiterlaufen soll, haben sich Käufer und Verkäufer darauf verständigt, die durch die Zölle zusätzlich entstehenden Kosten zu teilen. Das bedeutet für den Hamburger Produzenten, dass sein Gewinn kleiner wird, und für den amerikanischen Partner, dass er seine Preise anheben muss. Beide verlieren“, sagte Kruse. So geben inzwischen 26 Prozent der befragten Hamburger Unternehmen an, dass sie wegen des Handelskonflikts Umsatzeinbußen erwarten. 25 Prozent sind sich noch unsicher, was auf sie zukommt.

Nicht nur die Auseinandersetzung mit der EU, auch der Handelsstreit der USA mit China kann sich mittelbar auf hiesige Unternehmen auswirken. Wenn chinesische Firmen einen geringeren Absatz ihrer Produkte in den USA feststellten, bestünde die Gefahr, dass sie den europäischen Markt damit überschwemmen, was hiesigen Konkurrenten wiederum Schwierigkeiten bereiten könnte, so Kruse. Am Freitag treten erste Strafzölle der USA auf Waren aus China im Wert von 34 Milliarden Dollar in Kraft. China will Vergeltung üben.

Auch Linienreedereien betroffen

Sollte der Konflikt mit China zu einem längeren Handelskrieg führen, dürften auch die Linienreedereien betroffen sein. Einer Untersuchung des maritimen Branchendienstes „Alpahliner“ zufolge kommt mehr als die Hälfte der Warenimporte der USA mit dem Containerschiff aus China. Wird dieser Warenstrom beeinträchtigt, sinken die Transportvolumen der Reedereien. „Die Frachtraten bleiben dann im Keller, und Kredite können nicht getilgt werden“, warnt Kruse. Auch beim Verband Deutscher Reeder (VDR) wächst die Besorgnis: „Viele sind verunsichert, wie es weitergeht“, sagte VDR-Chef Ralf Nagel.

