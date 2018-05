Edeka: Dieses Foto offenbart ein großes Gesellschaftsproblem

Berlin. "Wir lieben Lebensmittel" – so lautet der leicht einprägsame Werbeslogan von Edeka . Schaut man jedoch in die Mülltonnen des Supermarktes, bekommt man ein etwas anderes Gefühl. Massenweise Lebensmittel liegen da im Abfall: Steaks, Gemüse, Wurst – allesamt abgelaufen.

So zeigt es zumindest ein Foto, das einem Facebook-Post zufolge von einer Tonne hinter einer Edeka-Filiale in Berlin aufgenommen wurde. Immer wieder wurde der Beitrag auf der Edeka-Seite geteilt, mittlerweile fast 25.000 Mal (Stand Donnerstagmittag).

Problem betrifft nicht nur Edeka

In den Kommentaren regen sich Nutzer auf, werfen Edeka unter anderem vor, Lebensmittel zu verschwenden. Ein Nutzer schreibt, dass man die Lebensmittel vor dem Ablaufen des Haltbarkeitsdatums an die Tafeln hätte verschenken können. "Das ist eine Schande, wenn man bedenkt, wie viele davon satt werden können", schreibt ein anderer.

Es ist ein Problem, das längst nicht nur Edeka betrifft – sondern viele andere Einzelhändler. Denn auch andere Supermarktketten wie etwa Aldi oder Lidl dürften wohl ähnlich viele Lebensmittel wegwerfen. Das Foto zeigt, wie bizarr die Auswirkungen unserer Wegwerfgesellschaft geworden sind.

Während Einzelhändler und Kunden massenweise Lebensmittel wegwerfen, versuchen Bedürftige bei Einrichtungen wie den Tafeln kostengünstig oder gratis an Lebensmittel zu kommen. Dabei reichen bei vielen Tafeln die Lebensmittel nicht für alle Bedürftigen aus. Die Essener Tafel hatte deshalb in diesem Jahr für einige Wochen einen Aufnahmestopp für Ausländer verkündet, ein Tafel in Bayern berichtete, dass sie Lebensmittel zukaufen muss, um genug verteilen zu können.

So viele Lebensmittel werden weggeschmissen

Und damit nicht genug: Einer Studie der Universität Stuttgart von 2012 zufolge schmeißt jeder Verbraucher im Jahr 82 Kilogramm Lebensmittel in den Müll, was ungefähr zwei vollen Einkaufswagen entspricht. Auf ganz Deutschland gerechnet sind das 6,7 Millionen Tonnen. Muss das sein?

Bei Edeka beteuert man auf Anfrage unserer Redaktion, dass "der verantwortungsvolle Umgang mit Lebensmitteln" ein wichtiges Anliegen sei. "Wir engagieren uns auf allen Ebenen auf vielfältige Weise, um die Menge der Lebensmittelabfälle so gering wie möglich zu halten", so ein Sprecher.

„Jede Menge Luft nach oben“: Unter diesem Motto decken die Verbraucherzentrale Hamburg und das Eichamt Fellbach auf, wie Lebensmittel- und Kosmetikindustrie die Verbraucher täuschen. Bei Kosmetika fielen den Verbraucherschützern vor allem doppelte Böden und dicke Wandungen auf. Foto: Verbraucherzentrale Hamburg

Mit Hilfe von Röntgenbildern zeigen die Verbraucherschützer, das Lebensmittelpackungen durchschnittlich 40 Prozent Luft enthalten. Die Packung „Risotto Porcino di stagione“ von Scotti ist fast zur Hälfte (49 Prozent) mit Luft gefüllt. Foto: Montage: fmg / Verbraucherzentrale Hamburg

Zusammen mit dem Risotto landet die Verpackung von „Kellogg’s Frosties“ auf dem Spitzenplatz der geprüften Mogelpackungen. Foto: Verbraucherzentrale Hamburg

49 Prozent Luftanteil stellt das Eichamt bei den Frühstücksflocken fest. Foto: Verbraucherzentrale Hamburg

Nur knapp dahinter landet mit 45 Prozent Luftanteil das „Knusper Früchte-Müsli“ von Netto. Foto: Verbraucherzentrale Hamburg



Die „Skittles“ fallen doppelt negativ auf. Foto: Verbraucherzentrale Hamburg

Die Packung enthält nicht nur ziemlich viel Luft, sondern auch unnötig viel Plastik, weil die Bonbons noch einmal zusätzlich in kleinen Tütchen verpackt sind. Foto: Verbraucherzentrale Hamburg

Der Protein-Drink „Pink Flash“ von Veganz enthält immerhin 29 Prozent Luft. Foto: Verbraucherzentrale Hamburg

Die Röntgenaufnahme des Veganz-Protein-Drinks zeigt: Es ist noch Luft nach oben. Foto: Verbraucherzentrale Hamburg

140 Gramm Salzlakritz sind verhältnismäßig wenig. Foto: Verbraucherzentrale Hamburg



Wie wenig tatsächlich in der Verpackung der „Salz Pastillen“ von Heksehyl enthalten ist, zeigt die Röntgenaufnahme. Foto: Verbraucherzentrale Hamburg

Auch die Packung Cantuccini „I Morbidi“ von Ghiott könnte besser gefüllt sein. Foto: Verbraucherzentrale Hamburg

39 Prozent Luftanteil stellten die Verbraucherschützer bei der Kontrolle des italienischen Gebäcks fest. Foto: Verbraucherzentrale Hamburg

Auch die Verpackung „Hütten Schmaus“ von Knorr haben das Eichamt Fellbach und die Verbraucherzentrale Hamburg unter die Lupe genommen. Foto: Verbraucherzentrale Hamburg

44 Prozent Luftanteil wurde beim „Hütten Schmaus“ bei der Untersuchung festgestellt. Foto: Verbraucherzentrale Hamburg



Was bei normalen Mehl-Verpackungen keinerlei Probleme bereitet, scheint beim Falafel-Mehl der Bio-Zentrale nicht möglich. Foto: Verbraucherzentrale Hamburg

Statt die Tüte vollständig zu füllen, gesellt sich zum Falafel-Mehl 42 Prozent Luft. Foto: Verbraucherzentrale Hamburg

Den Spitzenplatz der Mogelpackungen nimmt bei den Kosmetika die „Augenpflege Nacht“ von Biocura ein. Foto: Verbraucherzentrale Hamburg

Nach Berechnungen der Verbraucherzentrale Hamburg liegt der Luftanteil bei 68 Prozent. Foto: Verbraucherzentrale Hamburg

So gehöre Edeka zu den wichtigsten Partnern der Tafeln und anderen sozialen Einrichtungen. Darüber hinaus verdeutlicht der Sprecher, dass die "gespendeten Lebensmittel qualitativ einwandfrei" sein müssen. Das gelte insbesondere für Fleisch oder Wurst, die leicht verderblich seien. Tatsächlich darf bei solchen Waren die Kühlkette nicht unterbrochen werden, nicht in jedem Fall sind die Tafeln und andere Einrichtungen aber mit Kühlfahrzeugen unterwegs. Weitere konkrete Maßnahmen zur Abfallreduzierung nannte der Sprecher nicht.

Von Body Shaming bis Billigfleisch - Die 5 größten Discounter-Aufreger Von Body-Shaming bis Billigfleisch - Die 5 größten Discounter-Aufreger Von Body Shaming bis Billigfleisch - Die 5 größten Discounter-Aufreger

In dem Fall des auf Facebook geposteten Fotos von der Edeka-Mülltonne seien die meisten Produkte abgelaufen gewesen, eine Weitergabe sei nicht erlaubt gewesen, sagt er. "Beim Verzehr von Lebensmitteln, bei denen das Verbrauchsdatum abgelaufen ist, ist eine Gesundheitsgefährdung nicht auszuschließen."

Edeka-Märkte können selbst entscheiden

Da die Edeka-Märkte eigenständig geführt werden, ist es letztlich eine Entscheidung des jeweiligen Marktbetreibers, wie mit den Lebensmitteln umgegangen wird, sagt der Sprecher weiter.

Doch was kann man tun, um die Müllberge zu reduzieren und weniger Lebensmittel wegzuschmeißen? Hier sind wir als Verbraucher gefragt, wie viele Nutzer finden. "Das ist doch unsere Schuld, wir wollen immer mehr und immer billiger", schreibt eine. "Kauft einfach weniger Fleisch, dann wird auch weniger gemordet und geschlachtet und somit irgendwann weniger weggeschmissen!"

Dass es auch anders gehen kann, hat ein Rewe-Markt in Bayern gezeigt: In einer Filiale in Bad-Brückenau werden abgelaufene Lebensmittel, die noch genießbar sind, in einem speziellen Regal verschenkt. "Zu gut für die Tonne", heißt es über dem Regal. (bekö/ac)

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.