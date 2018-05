Flixbus: Flixtrain will auf weiteren Bahnstrecken Züge fahren lassen

Der Fernbus-Betreiber will sein Angebot auf Schienen ausbauen. Auf zwei weiteren Strecken in Deutschland soll der FlixTrain verkehren.

Flixbus-Tochter Flixtrain will auf weiteren Bahnstrecken Züge fahren lassen

Berlin. Der deutsche Fernbus-Marktführer Flixbus will der Deutschen Bahn mit seiner Marke Flixtrain auf weiteren Strecken auch mit Zügen Konkurrenz machen. "Ab 2019 sollen FlixTrain-Züge auch zwischen Berlin und München beziehungsweise Köln und Berlin verkehren", teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

Geplant sei zunächst jeweils eine Fahrt hin und zurück am Tag. Zudem sollen auf den bisherigen Verbindungen Berlin-Stuttgart und Hamburg-Köln zusätzliche Züge fahren.

Flixbus will Schnellfahrstrecke zwischen Berlin und München nutzen

Bislang sind die Fahrten bei der Bahn-Tochter DB Netz lediglich beantragt, der Betreiber für die Züge auf den neuen Verbindungen steht auch noch nicht fest. Flixbus will wie beim Bus keine eigenen Fahrzeuge anschaffen, sondern nur die Fahrkarten verkaufen.

Zwischen Berlin und München hofft Flixbus, über die Schnellfahrstrecke fahren zu können, die erst im Dezember eröffnet worden ist, wie ein Sprecher bestätigte. Zuvor hatte der "Münchner Merkur" darüber berichtet. Flixbus denkt auch darüber nach, später zwei bis drei Züge pro Tag fahren zu lassen.

In diesem Jahr will Flixbus etwa 500 000 Bahn-Fahrkarten verkaufen. Die Deutsche Bahn zählt pro Jahr etwa 140 Millionen Fahrgäste in ihren Intercity und ICE. (dpa)

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.