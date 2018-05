Laurens Spethmann hat Probleme mit Cornflakes-Sparte

Seevetal. Europas drittgrößter Teehersteller (Meßmer, Milford), die Laurens Spethmann Holding (LSH), kann sich über ein leichtes Umsatzplus freuen. Das Unternehmen aus Seevetal bei Hamburg steigerte seine Erlöse im vergangenen Jahr um 2,8 Prozent auf 483 Millionen Euro. Im Geschäftsfeld Tee, das für 70 Prozent des gesamten Umsatzes steht, lag der Anstieg nach LSH-Angaben sogar "über den Erwartungen". Das Umsatzplus sei hier vor allem von der Traditionsmarke Meßmer getrieben worden. Auch für 2018 erwarten die Seevetaler "ein moderates Wachstum". Im Ausland trugen vor allem die auf Tee spezialisierten Töchter Pagès in Frankreich und Milford in Russland zum Geschäftserfolg bei. Beide Gesellschaften verzeichneten laut Pressemitteilung "trotz schwieriger Marktumstände eine erfreuliche Entwicklung".

Mit Müsliriegeln erwirtschaftet das Unternehmen mittlerweile 14 Prozent seines Gesamtumsatzes – ein Plus von einem Prozentpunkt zum Vorjahr. In der dritten Unternehmenssparte, die für 16 Prozent des LSH-Umsatzes steht, dem Geschäftsfeld Cerealien mit der Tochtergesellschaft Nordgetreide, an der die LSH zu 50 Prozent beteiligt ist, konnte das Wachstum der vergangenen Jahre dagegen nicht fortgesetzt werden. Hier war der Absatz unter anderem mit Cornflakes rückläufig. "Alternative Wachstumsoptionen werden derzeit analysiert", heißt es vom Unternehmen. Zum Gewinn machte LSH keine Angaben.