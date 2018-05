Mandeln von Kaufland wegen Salmonellen zurückgerufen

Wer in letzter Zeit Mandeln bei Kaufland gekauft hat, sollte genau hinschauen. Eine Charge wird nun wegen Salmonellen zurückgerufen.

Diese Lebensmittel werden am häufigsten zurückgerufen

Diese Lebensmittel werden am häufigsten zurückgerufen

Diese Lebensmittel werden am häufigsten zurückgerufen

Diese Lebensmittel werden am häufigsten zurückgerufen

Diese Lebensmittel werden am häufigsten zurückgerufen Diese Lebensmittel werden am häufigsten zurückgerufen

Berlin. Die nutwork Handelsgesellschaft mbH ruft "K-Classic Mandeln ganz" in der 200g-Tüte zurück. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, seien bei einer Routinekontrolle in einer Charge Salmonellen nachgewiesen worden.

Betroffen sind Produkte mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 28.02.2019, der Charge L 0230 und der Artikelnummer EAN 4337185307874. Sie gingen bei Kaufland in den Handel.

Salmonellen können Durchfall und Erbrechen verursachen. Kaufland Deutschland hat die betroffene Ware vorbeugend aus dem Verkauf genommen. Verbraucher können das Produkt in jedem Kaufland gegen Erstattung des Kaufpreises zurückgeben, auch ohne Vorlage des Kassenbons. (cho)

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.