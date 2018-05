Flughafen Frankfurt am Main: 71 Flüge wegen Computerproblem ausgefallen

Am Frankfurter Flughafen sind am Mittwoch 71 Flüge ausgefallen. Allein bei der Lufthansa waren 2600 Kunden von dem Problemen betroffen.

Flughafen Computerproblem am Flughafen Frankfurt – 71 Flüge fallen aus

Frankfurt/Main. Ein Computerausfall am Frankfurter Flughafen hat am Mittwoch zu mehreren Ausfällen bei der Lufthansa geführt. Eine wichtige Datenbank zur Steuerung der Flugzeugabfertigung war ausgefallen. Mitarbeiter des Flughafens und der Airlines mussten deshalb ihre Arbeiten per Funk und Telefon absprechen.

Von drei Uhr nachts bis circa 13.30 Uhr sei ein Datenbanksystem ausgefallen. Fluggastbrücken, Gästebetreuer oder Gepäckabfertiger wurden so an ihre Bestimmungsorte gelenkt. Bei der Lufthansa fielen aufgrund des Computerproblems 23 Flüge aus – 2600 Fluggäste seien von den Ausfällen betroffen gewesen.

Insgesamt 71 Flüge am Frankfurter Flughafen ausgefallen

Einem Fraport-Sprecher zufolge waren jedoch auch andere Fluglinien betroffen. Insgesamt wurden 71 von 1560 geplanten Flügen gestrichen.

Laut Lufthansa stand das System mehr als acht Stunden nicht zur Verfügung und der Flugbetrieb musste eingeschränkt werden. Lufthansa-Vorstand Harry Hohmeister erklärte: "Ich erwarte, dass das Fraport-Management die offensichtlich vorhandenen Infrastrukturprobleme schnell in den Griff bekommt."

Für Fluggäste, die ab Frankfurt reisen, sind dies nicht die ersten Turbulenzen. Am Montag waren an Deutschlands größten Flughafen bis zum Abend 94 Flüge gestrichen worden. Grund dafür waren Unwetter in mehreren Teilen Deutschlands. (dpa/rtr/ac)



