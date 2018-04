Warten im Jobcenter. Der Frühjahrsaufschwung hat die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland nach Experteneinschätzung spürbar sinken lassen.

Agentur für Arbeit Zahl der Arbeitslosen sinkt in Hamburg unter 67.000

Hamburg. Die Hamburger Agentur für Arbeit hat am heutigen Freitag ihre Zahlen für den Monat April vorgelegt. Nach einem kräftigen Aufschwung im März hat sich angesichts der robusten Situation der Hamburger Wirtschaft die gute Entwicklung auch im April fortgesetzt.. Die Arbeitslosigkeit ging zurück und es gab mehr offenen Stellen.

Im April sank die Zahl der Arbeitslosen unter die Marke von 67.000 auf 66.448. Das ist gegenüber dem Vormonat März ein Rückgang um 0,9 Prozentpunkte. Im März waren 67.028 Männer und Frauen in Hamburg arbeitslos gemeldet; die Arbeitslosenquote reduzierte sich im April gegenüber dem Vormonat um 0,1 Punkte auf jetzt 6,5 Prozent.

Immobilienbranche großer Gewinner

Gleichzeitig erhöhte sich die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze in Hamburg. Nach den erst für das dritte Quartal 2017 gesichert vorliegenden Zahlen gab es im Herbst letzten Jahres 966.285 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, das sind 2,0 Prozent oder 19.133 Beschäftigte mehr als im Vorjahresquartal.

Am günstigsten war die Entwicklung in der Immobilienbranche, bei freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen. (+4,1 Prozent). Am ungünstigsten schnitten die Finanz- und Versicherungsdienstleister ab (-4,5 Prozent).



