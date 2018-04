Wo Lidl jetzt auch Cannabis verkauft

Zigaretten und Tabak zum Selbstdrehen gibt es bei Lidl schon lange. Doch in einigen Filialen kommen nun auch Cannabis-Produkte hinzu.

Do, 19.04.2018, 14.25 Uhr

Weinfelden. Bisher galt Lidl nicht unbedingt als Anlaufpunkt für Kunden auf der Suche nach Hanf-Produkten. Doch zumindest in der Schweiz könnte sich das jetzt ändern. Wie der Discounter bekanntgab, wird dort seit dem 19. April Cannabis angeboten.

Jedoch werden Lidl-Filialen nicht direkt zu einem Coffeeshop nach niederländischem Vorbild. Ins Sortiment werden nämlich erst einmal Produkte des Start-ups "The Botanicals" aufgenommen. Die Firma aus dem Thurgau vertreibt in der Schweiz angebauten Hanf, der laut Pressemeldung aus teilautomatisierten Gewächshäusern stammt.

Lidl-Hanf enthält relativ wenig THC

Bei Lidl gibt es Hanfblüten, die als Tabakersatz zum Selbstdrehen für Zigaretten dienen können. Im Gegensatz zu anderen Cannabis-Produkten hat der Lidl-Hanf allerdings einen geringen Anteil THC. THC sorgt sonst für die berauschende Wirkung des Cannabis'. In den Produkten von "The Botanicals" ist hingegen der Anteil an Cannabidiol (CBD) dominant. CBD wirkt jedoch entzündungshemmend, entkrampfend und hilft gegen Angst und Übelkeit.

Die Cannabis-Produkte bei Lidl werden in einer 1,5-Gramm-Schachtel (Indoor) und 3-Gramm-Beuteln (Gewächshaus) angeboten. Die Preise liegen bei 17,99 (ca. 15 Euro) bzw. 19,99 Franken (ca. 16,70 Euro).

Das Produkt kommt übrigens zu einem bemerkenswerten Datum auf dem Markt. Denn am 20. April wird der Welt-Marihuana-Tag gefeiert .

Offiziell gehandelt werden darf in der Schweiz Cannabis mit einem THC-Gehalt von unter einem Prozent. Im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern verfolgt die Schweiz grundsätzlich eine verhältnismäßig liberale Drogenpolitik mit Blick auf Cannabis. Der Besitz von kleinen Mengen wird in den meisten Fällen nicht strafrechtlich verfolgt.

