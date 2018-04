Der größte Autobauer der Welt strukturiert radikal um. Der Konzernvorstand wird umbesetzt. Das Lkw-Geschäft geht wohl an die Börse.

Das VW-Werk in Wolfsburg.

Autoindustrie Konzernumbau: Wie Volkswagen sich neu erfinden will

Berlin. Über Volkswagen lässt sich vieles sagen, aber eines ist der Autobauer heute nicht mehr: langweilig. Das zeigen gerade wieder die Pläne für den umfangreichsten Konzernumbau der Firmengeschichte. Weil wichtige Einzelheiten bereits Anfang der Woche an die Öffentlichkeit gedrungen sind, traf sich der Aufsichtsrat bereits am Donnerstagabend, nicht, wie zuvor geplant, am Freitag.

Damit VW auch in Zukunft die Branche mitgestalten kann, ordnet der Aufsichtsrat auch die Chefetage des größten Autokonzerns der Welt neu. So bekommt der ohnehin mächtige Konzernbetriebsratschef noch mehr Einflussmöglichkeit.

Andere deutsche Konzerne als Vorbilder

Ein Großkonzern wie VW mit mehreren Marken ist schwierig zu handhaben und vergleichsweise träge. Andere Unternehmen haben bereits beschlossen, was gerade Trend zu sein scheint und VW noch vor sich hat: Bayer etwa hat sich als Holding mit eigenständigen Sparten für Pharma, Agrarchemie und frei verkäufliche Medikamente aufgestellt, der Elektrokonzern Siemens gab den einzelnen Sparten mehr Eigenständigkeit und brachte seine Medizintechnik gar an die Börse, Daimler arbeitet ebenfalls an einer Holdingstruktur.

Die Ergebnisse der VW-Aufsichtsratssitzung standen am frühen Donnerstagabend noch nicht fest. Zuvor ist aus dem Umfeld des Kontrollgremiums aber bereits einiges durchgesickert. Danach ist Folgendes geplant:

Neue Konzernstruktur

Im Volkswagen-Konzern gibt es bisher mehrere Marken. Offenbar erweist sich die Steuerung des Konstrukts aber als sehr schwerfällig. Jedenfalls will der Konzern mit den 642.300 Mitarbeitern und zuletzt 230,7 Milliarden Euro Umsatz einzelne Marken offenbar zu Gruppen zusammenlegen. So ist wohl vorgesehen, die Marken für den Massenmarkt, sogenannte Volumenmarken mit hohen Produktionszahlen, in einer Gruppe zu bündeln. Dazu gehören die Kernmarke VW, Skoda aus Tschechien und Seat aus Spanien. Eine zweite Gruppe umfasst den Plänen zufolge die Sportwagen Porsche, Lamborghini, Bugatti und Bentley.

Audi soll das Segment Premium – gehobene Ausstattung, gehobener Preis – bilden. Schwere Lastwagen und Busse (MAN, Scania) will Volkswagen künftig mit den VW Nutzfahrzeugen (VW-Bus, Transporter) bündeln und in eine Aktiengesellschaft umwandeln.

Teilbörsengang der Lkw-Sparte

Mit der neuen Lastwagen-Sparte hat VW noch Größeres vor. Zunächst soll sie unter Führung von Andreas Rentschler nach München umziehen und dann zum Teil an die Börse gehen. Die Erstnotiz ist offenbar bereits im ersten Quartal 2019 vorgesehen. Der neue Nutzfahrzeugkonzern hätte einen Umsatz von gut 24 Milliarden Euro und wäre ein Kandidat für den Deutschen Aktienindex Dax.

Zudem gab Volkswagen am Donnerstag eine umfangreiche strategische Partnerschaft mit dem japanischen Lkw-Hersteller Hino Motors bekannt, einem Tochterunternehmen des Autoherstellers Toyota, mit dem VW um die Weltspitze wetteifert. Die Lkw-Unternehmen wollen eng zusammenarbeiten – etwa bei Antrieben, Vernetzung der Lastwagen sowie autonomen Fahrsystemen.

Neues Personal an der Spitze

Um genug Schub für den geplanten Umbau zu haben, braucht Volkswagen auch Personal, welches das Konzept mitträgt. Deshalb soll Herbert Diess, bisher im Vorstand verantwortlich für die Kernmarke VW, neuer Volkswagen-Chef werden und Matthias Müller ablösen. Müller leitete den Konzern knapp drei Jahre lang. Diess wird offenbar mächtiger als die Konzernlenker vor ihm: Er soll zusätzlich zum Chefposten auch die neue Sparte mit den sogenannten Volumenmodellen leiten, verantwortlich also für VW, Skoda und Seat werden.

Auch der Einkaufsvorstand Francisco Javier García Sanz wird wohl gehen. Der Spanier ist dienstältestes Mitglied des Gremiums. Die Nachfolge ist offenbar noch offen.

Rechte Hand des Betriebsratschefs bald im Vorstand

Ebenfalls ersetzt wird wohl Personalvorstand Karlheinz Blessing, der erst seit Januar 2016 im Vorstand sitzt. Für ihn soll Gunnar Kilian nachrücken, bisher Generalsekretär des Volkswagen-Konzernbetriebsrats und engster Vertrauter des mächtigen Konzernbetriebsratschefs Bernd Osterloh. Kilian ist anders als der schon mal aufbrausende Osterloh ein Diplomat. Unklar war zunächst, ob Blessing gehen muss oder andere Aufgaben, etwa die Verantwortung für das wichtige Chinageschäft übernimmt. Das dafür bisher zuständige Vorstandsmitglied Jochem Heizmann hat die konzerninterne Altersgrenze von 65 Jahren erreicht.

In den Vorstand einziehen soll Porsche-Chef Oliver Blume. Audi-Chef Rupert Stadler, schwer angeschlagen in der Dieselaffäre um manipulierte Motoren, behält nach bisherigen Stand allerdings seine Posten, sowohl als Chef der Marke als auch im VW-Vorstand.

