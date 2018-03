Deutsche Arbeitslosenzahl fällt unter 2,5 Millionen

Nürnberg. Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist unter die Marke von 2,5 Millionen gefallen und damit auf den niedrigsten Stand in einem März seit der Wiedervereinigung. Wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Donnerstag in Nürnberg mitteilte, waren in diesem Monat 2,458 Millionen Arbeitslose bei der Behörde registriert.

Das seien 88.000 weniger als im Februar und 204.000 weniger als vor einem Jahr. Der Rückgang fiel etwas stärker aus als für die regelmäßig im März einsetzende Frühjahrsbelebung üblich. "Die positive Entwicklung am Arbeitsmarkt setzt sich auch im März fort", erklärte BA-Chef Detlef Scheele. Die Arbeitslosenquote sank um 0,2 Prozentpunkte auf 5,5 Prozent.

Darum geht es bei der Hartz-IV-Debatte wirklich Hartz-IV Darum geht es bei der Hartz-IV-Debatte wirklich

Unter Herausrechnung der jahreszeitlichen Schwankungen ging die Erwerbslosigkeit nach BA-Berechnungen im Monatsvergleich um 19.000 zurück. Von Reuters befragte Volkswirte hatten eine Abnahme um 15.000 erwartet. (rtr)

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.