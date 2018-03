Börsenwert: Amazon ist das zweitwertvollste Unternehmen der Welt

New York. Das Online-Handelsunternehmen Amazon ist an der Google -Mutter Alphabet vorbeigezogen und nun gemessen am Börsenwert nach Apple das zweitwertvollste Unternehmen der Welt. Am Dienstag legten die Aktien von Amazon im US-Handel um 2,7 Prozent zu, was die Marktkapitalisierung des Konzerns von Jeff Bezos auf rund 768 Milliarden Dollar steigen ließ.

Im bisherigen Jahresverlauf kletterte der Aktienkurs von Amazon bereits um 35 Prozent. Noch höher bewerten Anleger derzeit nur den iPhone-Hersteller Apple, der es an der Börse aktuell auf gut 889 Milliarden Dollar bringt. Die Google-Papiere büßten an der Wall Street um 0,4 Prozent ein, dadurch sank der Börsenwert des Mutterkonzerns Alphabet auf knapp 763 Milliarden Dollar. (dpa)



