Rekord-Schiff hat in Hamburg festgemacht

Hamburg. Der Hamburger Hafen hat sich wieder zum Empfang eines Riesenschiffes gerüstet. Die "Cosco Shipping Aries" wurde am heutigen Freitag am Containerterminal Tollerort (CTL) der HHLA erwartet. Gegen 9 Uhr machte sie mit dem Morgenhochwasser von Rotterdam kommend am Europakai fest. Mit einer Ladekapazität von rund 20.000 Standardcontainern (TEU) ist die "Cosco Shipping Aries" nicht das größte Schiff, das den Hamburger Hafen bisher besucht hat, und doch hält sie zwei Rekorde: Sie ist das erste chinesische Schiff der größten Containerschiffsklasse, das Hamburg anläuft – und nie zuvor hat ein so großes Schiff den Containerterminal Tollerort angesteuert.

Cosco ist zwar fester Kunde des CTL, doch waren die Frachter, die bisher hier beladen wurden, rund 40 Meter kürzer als die 400 Meter lange "Cosco Shipping Aries". Um sie sicher und schnell abfertigen zu können, hat sich Hamburg ins Zeug gelegt: Der Hafenbetrieb HHLA hat rechtzeitig zur Abfertigung fünf größere Containerbrücken angeschafft, die letzten kamen im Oktober 2017.

HPA hat in den Drehkreis investiert

Das 400 Meter lange Containerschiff ist am Freitagmorgen bei blauem Himmel in Hamburg angekommen

Foto: TV News Kontor

Und um die Riesenschiffe der neuesten Generation sicher vor der Hafeneinfahrt wenden zu können, hat die Hafenverwaltung Hamburg Port Authority für 94 Millionen Euro den Drehkreis im Vorhafen erweitert. "Alle Lotsenbrüder sind am Simulator für den Anlauf so großer Schiffe im Vorhafen geschult worden", sagt der Ältermann der Hafenlotsen, Tim Grandorff. Zudem habe sich eine Delegation von Cosco aus China in Hamburg davon überzeugt, dass Hamburg gut vorbereitet ist.

"Seit mehr als 35 Jahren arbeiten die HHLA und Cosco-Unternehmen erfolgreich zusammen", sagte HHLA-Vorstandschefin Angela Titzrath. Die HHLA habe sich auf den Anlauf von Großschiffen wie der "Cosco Shipping Aries" langfristig vorbereitet. "Wir haben ungeachtet des lange ungewissen Ausgangs der juristischen Auseinandersetzung um die Fahrrinnenanpassung der Elbe kontinuierlich, wie hier am Tollerort, in unsere Anlagen investiert" sagte Titzrath. Insgesamt sollen in Hamburg 6000 Container umgeschlagen werden. Am Sonntag wird die "Cosco Shipping Aries" nach dem jetzigen Stand dann mit dem Abendhochwasser in Richtung Antwerpen auslaufen.

