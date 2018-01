Spielwarenmesse zeigt Kombination von Elektronik und klassischen Spielzeugen

Was liegt demnächst im Kinderzimmer? Auf der Spielwarenmesse in Nürnberg werden die Neuheiten gezeigt. Beliebt ist Elektro-Spielzeug.

Nürnberg. Die Spielwarenmesse in Nürnberg setzt in diesem Jahr verstärkt auf eine Verbindung von Tradition und Elektronik. Auf der Neuheitenschau waren am Dienstag viele Produkte mit klassischem Flair und zahlreiche Spielwaren voller technischer Raffinessen zu sehen.

"Die Vielfalt ist auch in diesem Jahr unglaublich", sagte der Chef der Spielzeugmesse, Ernst Kick, der Deutschen Presse-Agentur. Dazu müsse man wissen, dass 40 Prozent der Spielwaren nur eine Lebensdauer von eineinhalb Jahren hätten. "Das heißt, es gibt eine enorme Innovationskraft in der Branche, weil der Zwang besteht, ständig neue Produkte zu entwickeln und zu erfinden."

Wachsender Bereich elektronischer Spielwaren

Plüsch, Puppen und Brettspiele seien dabei genauso gefragt wie der wachsende Bereich elektronischer und technischer Spielwaren. Beides – Tradition und Elektronik – treffe zusammen, wodurch neue Spielwelten entstünden, sagte Kick weiter.

Wir testen Nintendo Switch! Heiß ersehnt: Nintendo stellt seine neue Konsole Switch vor. Unsere Spiele-Experten Lucas, 11 Jahre, und Nico, 14 Jahre, machen den großen Test: Spiele, Grafik, Bedienung – alles wird genau geprüft. Wir testen Nintendo Switch!

Auf der Messe können die Händler unter rund einer Million neuer und bewährter Produkte die passenden für ihre Kunden heraussuchen. Die Veranstalter rechnen bei mehr als 2900 Ausstellern mit einem Rekordwert.

Offiziell eröffnet werden sollte die 69. Spielwarenmesse mit einer Feier am Dienstagabend. Am Mittwochmorgen öffnen sich dann die Tore für Hersteller und Fachbesucher aus aller Welt. Schluss ist am Sonntag. (dpa)



© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.