Nach Streikankündigung der IG Metall: Tarifstreit eskaliert

Stuttgart/Hamburg. 16 Stunden lang hatten sie verhandelt, die Nacht von Freitag auf Sonnabend durchgemacht. Doch zu einem Kompromiss rangen sich die IG Metall und die Arbeitgeber der Metall- und Elek­troindustrie in Stuttgart nicht durch. Um 11 Uhr brachen sie die fünfte Runde des laufenden Tarifkonflikts im Pilotbezirk Baden-Württemberg ab – und gaben sich gegenseitig die Schuld. Nun drohen in der wichtigsten deutschen Industriebranche von Mitte dieser Woche an erstmals 24 Stunden lange Streiks. "Das ist die letzte Gelbphase vor der Rotphase eines Flächenstreiks", sagte Gewerkschaftschef Jörg Hofmann. Bundesweit sollen gut 250 Betriebe lahmgelegt werden – darunter auch welche aus dem Bezirk Küste.

"Statt auf Einigung haben die Arbeitgeber in den Verhandlungen in Stuttgart auf Eskalation gesetzt", sagte Meinhard Geiken, Bezirksleiter der IG Metall Küste. "Unsere Antwort darauf ist weiterer Druck aus den Betrieben durch die ganztägigen Warnstreiks." Darauf sei man gut vorbereitet. Die Streikkasse ist offenbar gut gefüllt. Denn bei den ganztägigen Arbeitsniederlegungen erhalten die Beschäftigten keinen Lohn von den Firmen, sondern werden von der Gewerkschaft bezahlt.

Welche Aktionen genau in dieser Woche geplant sind, will die IG Metall Küste am heutigen Montag auf einer Pressekonferenz bekannt geben. Nach Abendblatt-Informationen wird es in Hamburg mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit Airbus treffen. Der Flugzeugbauer ist mit rund 12.700 Beschäftigten auf Finkenwerder nach dem Klinik­betreiber Asklepios der größte Arbeitgeber der Stadt.

Arbeitgeber reagieren verärgert

Doch bevor ein Betrieb 24 Stunden lang bestreikt wird, wird das Votum der Mitarbeiter eingeholt. Das soll heute und morgen passieren. Parallel dazu laufen die Vorbereitungen zu Urabstimmungen für Flächenstreiks. Stimmen die Gewerkschaftsmitglieder mit "ja", drohen dauernde Arbeitsniederlegungen in der Branche.

Geiken hält die Streikbereitschaft im Norden für hoch. Allein in den vergangenen drei Wochen hätten sich fast 80.000 Menschen an den Warnstreiks beteiligt. "Die Beschäftigten haben mit der überwältigenden Beteiligung an den bisherigen Warnstreiks gezeigt, dass sie bereit sind, für ihre Forderungen zu kämpfen", sagte Geiken. Die IG Metall Küste verhandelt für fast 140.000 Beschäftigte in Hamburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordwestniedersachsen und Schleswig-Holstein die Tarife.

Nordmetall-Präsident Thomas Lambusch, der in Stuttgart an den Verhandlungen teilgenommen hatte, reagierte hoch verärgert auf die Ablehnung der Offerte der Arbeitgeber. Ein einigungsfähiges Angebot sei "am Ende ohne jeden Anlass plötzlich von der Gewerkschaftsspitze wieder vom Tisch gewischt" worden. Man habe zuletzt ein Angebot mit einem Gesamtvolumen von 6,8 Prozent vorgelegt, sagte Südwestmetall-Chef Stefan Wolf. Die Laufzeit lag bei 27 Monaten. Das habe die IG Metall abgelehnt und stattdessen nur immer noch mehr verlangt.

Streitpunkt Arbeitszeitverkürzung

IG-Metall-Bezirksleiter Roman Zitzelsberger wiederum kritisierte, die Arbeitgeber hätten sich nur in winzigen Schritten nach vorn, wieder zurück und zur Seite bewegt. Sechs Prozent mehr Geld hatte die Gewerkschaft ursprünglich für zwölf Monate gefordert, was aber nie der Knackpunkt war.

Erbitterten Widerstand leisteten die Arbeitgeber vielmehr bei der Frage nach einem finanziellen Zuschuss für Beschäftigte, die ihre Arbeitszeit vorübergehend reduzieren wollen. Die Möglichkeit zur Reduzierung auf 28 Wochenstunden sollen nach dem Willen der IG Metall alle Beschäftigten bekommen. Bestimmte Gruppen wie Schichtarbeiter, pflegende Angehörige oder Eltern junger Kinder sollten dafür einen Teilausgleich für entgangenen Lohn erhalten.

In der Frage der Reduzierung an sich hatten sich beide Parteien angenähert und im Gegenzug über eine Öffnung der Arbeitszeitregeln nach oben gesprochen. Den finanziellen Ausgleich wollten die Arbeitgeber jedoch nicht leisten – auch weil sie ihn für rechtswidrig halten, weil er in ihren Augen Beschäftigte benachteiligt, die bisher in Teilzeit arbeiten und keinen Ausgleich erhalten.

Klage gegen Streiks angekündigt

Die Arbeitgeber fürchten diese Extrabehandlung und wollen deswegen heute gegen die Streiks Klagen einreichen – allerdings nicht im Eilverfahren, sondern um mögliche Schadenersatzansprüche zu erstreiten. Zuletzt lag ein Kompromissvorschlag auf dem Tisch, wonach statt des finanziellen Ausgleichs zusätzliche Freizeit als Kompensation des fehlenden Lohns hätte möglich sein sollen. Eine Einigung gab es aber nicht.

Offenbar wolle man den Tarifstreit unbedingt eskalieren lassen, sagte Lambusch. "Das ist absolut verantwortungslos." Die drohenden Produktionsausfälle schaden Betrieben, Belegschaft und dem internationalen Ansehen der Branche. Den Betrieben im Norden gehe es nicht durchweg gut. Derzeit leidet beispielsweise die Windkraftindustrie unter einem Preiskampf und weniger Aufträgen. Zudem sehe man sich weiteren Kostenbelastungen ausgesetzt, wozu auch die erwogene Einführung eines neuen Feiertages zähle.

Für endgültig gerissen halten beide Seiten den Gesprächsfaden übrigens nicht. Spätestens nach dem Ende der 24-Stunden-Warnstreiks müsse man sich wieder zusammensetzen, hieß es.

