"Firmen sollten auch Älteren neue Chancen bieten"

Sönke Fock, Chef der Agentur für Arbeit Hamburg, sieht die Hamburger Wirtschaft in der Pflicht.

Sönke Fock ist Chef der Agentur für Arbeit in Hamburg

Hamburg. Die Klagen der Unternehmen, nicht genügend Fachkräfte zu bekommen, kann Sönke Fock, Chef der Agentur für Arbeit Hamburg, nach eigenen Worten durchaus nachvollziehen. Doch er sieht auch die Firmen in der Verantwortung: "Ich wünsche mir ein größeres Engagement der Wirtschaft, auch arbeitsuchenden Älteren und Menschen mit Behinderung eine Chance auf einen neuen Job anzubieten."

Wie Fock sagt, scheine der "Leidensdruck" nicht in allen Branchen so ausgeprägt zu sein, um sich auch diesen Gruppen vorbehaltlos zu öffnen. "Knapp 19.000 der 66.000 Arbeitslosen im Dezember 2017 waren über 50 Jahre alt", so Fock. "Gleichzeitig suchten 3100 Menschen mit Behinderung eine neue berufliche Herausforderung." Hier könne das gegenseitige Kennenlernen durch eine Probearbeit im Betrieb vor einer möglichen Arbeitsaufnahme helfen.

Lohnanpassungen entspannen die Situation etwas

Erfreulich sei die seit Jahren steigende Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten in Hamburg: "Handel, Gastronomie und Hotellerie, wirtschaftliche Dienstleistungen oder der soziale Bereich verzeichnen Zuwachsraten zwischen 3,1 und 5,5 Prozent." Dass bei dieser positiven Beschäftigungsentwicklung Engpässe bei der Mitarbeitergewinnung entstehen, bleibe nicht aus. Tatsache sei, dass "Unternehmen ihre gewünschten Besetzungstermine nicht mehr zeitgerecht realisieren können", sagt Fock.

Besonders schwierig werde es immer dann, "wenn umfangreiche Öffnungszeiten flexible Arbeitszeiten nach sich ziehen oder das Gehalt im Vergleich zu den Lebenshaltungskosten in einer Großstadt niedrig ist." Lohnanpassungen, wie etwa in der Altenpflege, entspannten die Situation etwas.

Hamburger Arbeitsagentur bildet Flüchtlinge im zweiten Jahrgang aus

Etwa 2300 geflüchtete Menschen – "oder Newcomer, wie ich sie gern bezeichne" – hätten im Jahr 2017 eine Tätigkeit im regulären Arbeitsmarkt aufgenommen, sagt Fock. Gesellschaftliches Ziel müsse es sein, dieses Arbeitnehmerpotenzial "so gut und qualifiziert auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten, dass auch der Kräftebedarf bedient werden kann". Betriebe, die ohnehin einen "hohen Anteil an ausländischen Nationalitäten" beschäftigen, sind nach Auffassung des Arbeitsagenturchefs dafür gut geeignet: "Chancen sehe ich im Gastgewerbe, Handel, Gesundheitswesen, aber auch in der Logistik oder im Baugewerbe." Die Hamburger Arbeitsagentur bilde Flüchtlinge bereits im zweiten Jahrgang aus. "Diese Nachwuchskräfte tragen mit ihrem sprachlichen und kulturellen Hintergründen und ihrer Motivation intern, aber auch im Kundenkontakt, zur Inte­gration bei."

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.