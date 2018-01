Tchibo Share: So funktioniert das Mieten von Kinderkleidung

Berlin. Tchibo wird künftig Baby- und Kinderkleidung sowie Umstandsmode zum Mieten anbieten . Der Konzern setzt damit auf die "Sharing Economy" (Wirtschaft des Teilens). Das Geschäftsmodell verbindet die geteilte und schonende Nutzung von Ressourcen mit den Kostenvorteilen für die Verbraucher.

Am 23. Januar startet Tchibo in Kooperation mit Kilenda mit seinem Verleihservice. Die gemieteten Kleidungsstücke können einfach zurückgeschickt werden, wenn sie nicht mehr gebraucht werden. Danach werden sie "professionell gereinigt, aufbereitet und an die nächste Familie zum Weitertragen versendet", heißt es in einer Mitteilung von Tchibo.