Gillette gewinnt im Klingenstreit gegen Konkurrent Wilkinson

Düsseldorf. Im seit Monaten schwelenden Rasierklingenstreit zwischen den Herstellern Gillette und Wilkinson ist ein Urteil gefallen. Das Oberlandesgericht Düsseldorf gab Gillette recht und untersagte Wilkinson den Verkauf der günstigen Rasierklingen für ein Gillette-Modell (Az. I-15 U 66/17).

Der Verhandlung vorausgegangen war ein Streit, weil die Deutschlandtochter von Wilkinson in Solingen preiswerte Ersatzklingen für den Nassrasierer "Mach3" des Konkurrenten Gillette produziert hatte.

Diese Klingen wurden dann von mehreren Drogerieketten als Eigenmarken rund 30 Prozent günstiger als das Original angeboten. Gillette sah dadurch seine Patente verletzt und zog vor Gericht .

Klingen-Patent von Gillette läuft im Februar ab

"Mach3" Besitzer können dennoch hoffen, schon in absehbarer Zeit wieder billigere Klingen zu bekommen. Denn das umstrittene Patent läuft am 18. Februar ab. "Wir sind weiterhin überzeugt, dass das fragliche Patent nicht verletzt und überdies nichtig ist und daher vom Bundespatentgericht in dem weiterhin laufenden Nichtigkeitsverfahren widerrufen werden wird", sagte Wilkinson-Sprecher Max Chambers.

Das Landgericht Düsseldorf hatte Gillette bereits im Juli vergangenen Jahres im Eilverfahren recht gegeben und Wilkinson die weitere Herstellung der Ersatzklingen untersagt. Bereits bei einer mündlichen Verhandlung im Dezember hatte der Kartellsenat signalisiert, dass Wilkinson eine Niederlage drohen könnte. (mit dpa)

