Greta Thunberg trauert um ihren Großvater Olof

Stockholm. Der schwedische Schauspieler, Regisseur und Synchronsprecher Olof Thunberg ist im Alter von 94 Jahren gestorben. Das teilten seine Enkeltöchter, die Klimaaktivistin Greta Thunberg und ihre Schwester Beata Ernman, am Dienstagabend auf Twitter, Facebook und Instagram mit.

„Ruhe in Frieden, Opa“, schrieb Ernman dazu. Greta Thunberg würdigte ihren Großvater als „einen von Schwedens größten Schauspielern“, der mehr als 75 Jahre lang auf der Bühne gestanden habe. „Er war einer der nettesten Menschen, die ich jemals getroffen habe. Wir vermissen ihn schrecklich“, ergänzte sie.

Olof Thunberg: Bekannt durch einen Film von Ingmar Bergmann

Demnach starb Olof Thunberg bereits am Montagabend. Seine ersten größeren Rollen in Filmen und im Theater verkörperte der Schwede bereits in den Nachkriegsjahren. International wurde er in den 60er Jahren durch seine Rolle als Orgelspieler Fredrik in Ingmar Bergmans Schwarzweißdrama „Licht im Winter“ bekannt, in dem unter anderen auch der große schwedische Schauspieler Max von Sydow mitwirkte. In Schweden kannte man Thunberg vor allem als Synchronsprecher der Zeichentrickfigur Bamse.

Die Klimaaktivistin Greta Thunberg war erst am Freitag zum Klimastreik in Hamburg angereist. Zwei Tage vor der Bürgerschaftswahl demonstrierte sie mit Tausenden Menschen für eine bessere Klimapolitik.

