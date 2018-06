Laura Ludwig bringt ihr erstes Kind zur Welt

Hamburg. Beachvolleyballerin Laura Ludwig (32) hat ihr erstes Kind zur Welt gebracht. Ihr neues familiäres Glück heißt Theo und ist wohlauf. Das hat ihre Mitspielerin Kira Walkenhorst am Rande der Techniker Beach Tour in Nürnberg ausgeplaudert. Vater des Wonneproppens ist Ludwigs 42 Jahre alter Ehemann Imornefe Bowes, Chef-Bundestrainer der deutschen Beachvolleyballerinnen.

Nach einer verkürzten Babypause will Ludwig im kommenden Jahr wieder mit Walkenhorst, mit der sie unter anderem Olympiasiegerin 2014 in Rio de Janeiro wurde, auf Tour gehen. Bei der WM 2019 am Hamburger Rothenbaum und Olympia 2020 in Tokio wollen beide wieder als Team antreten.

( rg/wal )

