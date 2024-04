Berlin. Wie ein neuer Bericht zeigt, war Europa 2023 neuen Hitzerekorden ausgesetzt. Auch die Zahl der Hitzetoten hat deutlich zugenommen.

Laut der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) war 2023 das heißeste Jahr seit Aufzeichnungsbeginn. Auch die Zahl der Tage, an denen Europa einem „extremem Hitzestress“ ausgesetzt war, stieg auf ein Rekordhoch. Das erklärten das EU-Erdbeobachtungsprogramm Copernicus und die WMO in einem neuen Bericht zum Klimawandel. Außerdem habe in Europa in den vergangenen 20 Jahren die hitzebedingte Sterblichkeit um etwa 30 Prozent zugenommen.

Von „extremem Hitzestress“ sprechen die Meteorologen, wenn die gefühlte Temperatur auf mehr als 46 Grad Celsius steigt. Dieser Zustand ist auf Dauer vor allem für Menschen mit Vorerkrankungen und ältere Menschen schädlich. Europa ist dem Bericht zufolge auch der Kontinent, der sich am schnellsten aufheizt. Zur Berechnung wurden nicht nur hohe Temperaturen, sondern auch Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit, Sonnenschein und die von der Umgebung abgegebene Wärme berücksichtigt.

