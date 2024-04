Berlin. Es ist der Traum aller Sisi-Fans: Dort zu wohnen, wo sie als junge Adelige glücklich war. Zu einem stolzen Preis ist das jetzt möglich.

Spätestens nach den „Sissi“-Filmen, in denen Romy Schneider die junge Kaiserin verkörperte, ist die bayerische Märchenprinzessin Elisabeth in Bayern, besser bekannt als Sisi, zum Mythos geworden. Als Kaiserin Elisabeth von Österreich galt sie als eine der schönsten Frauen ihrer Zeit – und als eine der modernsten. „Sisi“ betrieb exzessiv Sport, unternahm stundenlange Bergtouren, ließ sich als wohl erste Adelige tätowieren (einen Anker auf die Schulter) und lebte auch sonst lieber ungewöhnlich. Der eine Cousin (Franz Joseph I.) verliebte sich unsterblich in sie, heiratete sie und machte sie zur Kaiserin von Österreich-Ungarn, mit dem anderen, dem bayerischen Märchenkönig Ludwig II., traf sich Sisi heimlich. Beide teilten die Liebe zur Musik Richard Wagners und den Hang zu romantischer Exzentrik.

Das Treppenhaus im Sisi-Apartment ist von herrschaftlichem Flair. Die Decken sind bis zu vier Meter hoch. © Riedel Immobilien | Riedel Immobilien

Die glücklichste Zeit ihres Lebens verbrachte Sisi aber wohl an einem Ort, der nun zum Verkauf steht, in den herrschaftlichen, aber nicht zu prunkvollen Räumlichkeiten von Schloss Possenhofen an der Westseite des Starnberger Sees. Hier wuchs die junge Sisi auf, genauer: in der Beletage des Alten Schlosses, auf 270 Quadratmetern. Ihr Vater, Herzog Max Joseph in Bayern, hatte das Schloss, eher ein Schlösschen, 1834 vom Grafen La Rosee für 45.000 Gulden gekauft und zum Sommerwohnsitz für seine Familie gemacht.

Das undatierte Bild zeigt das Verlobungsgemälde von Kaiserin Elisabeth (1837-1898). Zu sehen ist die damals 15-jährige bayerische Herzogin auf einem Pferd vor dem Schloss in Possenhofen. Es war das Weihnachtsgeschenk an ihren zukünftigen Ehemann, den österreichischen Kaiser Franz Joseph (1830-1916), im Verlobungsjahr 1853. © picture alliance | picture alliance

In den 1980er-Jahren wurde die damals heruntergekommene Schlossanlage samt nebenliegendem Hufeisenbau Schritt für Schritt saniert. In den denkmalgeschützten Gemäuern entstanden hochpreisige Eigentumswohnungen, die nach und nach verkauft wurden. Nun ist das „Filetstück“ auf den Wohnungsmarkt gekommen – die Beletage im Alten Schloss, in der Sisi einst mit ihren Eltern und Geschwistern lebte.

Zimmer mit edlem Tafelparkett: Den Blick auf den See und die Alpen gibt es inklusive. © Riedel Immobilien | Riedel Immobilien

Die Firma Riedel Immobilien hat den Wohntraum im Angebot. Zum Kaufpreis von 5,2 Millionen Euro. Dafür bekommt der potenzielle Käufer das gesamte zweite Obergeschoss (270 Quadratmeter) und das noch nicht ausgebaute Dachgeschoss (252 Quadratmeter) mit dazu. Zur Ausstattung gehören drei Schlafzimmer, drei Badezimmer, zwei Balkone und drei Stellplätze für den privaten Fuhrpark.

Falls dieser ob des stolzen Kaufpreises und des Hausgeldes von 3074 Euro nicht mehr passend bestückt werden kann, bietet sich ein Spaziergang zur nahen S-Bahn-Haltestelle (acht Minuten, 35 Minuten Fahrzeit in die Münchner City) oder durch den Schlosspark an. Letzter muss allerdings mit den Eigentümern der anderen Wohnungen auf dem Schlossgelände geteilt werden. Couchpotatoes genießen den Panoramablick aus der Beletage über den Starnberger See und die alpine Bergwelt. Einen privaten Seezugang, edles Tafelparkett, einen Kachelofen und einen offenen Kamin gibt es auch.

Lesen Sie auch:Ludwig Prinz von Bayern heiratet

Am Westufer des Starnberger Sees liegt Schloss Possenhofen. Hier verbrachte Sisi die wohl schönste Zeit ihres Lebens. © Riedel Immobilien | Riedel Immobilien

Sisi kehrte übrigens auch als Kaiserin von Österreich immer wieder an ihren glücklichen Kindheitsort im bayerischen Voralpenland zurück, um ihre Familie am Starnberger See zu besuchen. Ihr geliebter Cousin Ludwig ertrank 1886 unter bis heute ungeklärten Umständen auf der anderen Seite des Sees, nachdem er als König abgesetzt und in Schloss Berg interniert worden war. Sisis Leben endete zwölf Jahre später, 1898, ebenfalls tragisch am Ufer des Genfer Sees. Der italienische Anarchist Luigi Lucheni rammte der Kaiserin an der Genfer Seepromenade eine angespitzte Feile ins Herz. Sisi erlag ihren Verletzungen wenige Stunden nach dem Attentat. Sie wurde 60 Jahre alt.

.