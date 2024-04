Berlin. Geht es um ein uraltes Aufnahme-Ritual in eine Sekte? Archäologen rätseln über eine antike Schriftrolle, die in Israel gefunden wurde.

Wer mit der Bibel vertraut ist, für den dürfte die Judäische Wüste in Israel und dem Westjordanland kein Neuland sein. In dem Grenzgebiet wurde nun eine uralte Schriftrolle entdeckt, die Archäologen elektrisiert. Das antike Dokument gilt gleich in dreierlei Hinsicht als Sensation. Die Israel Antiquities Authority (IAA) veröffentlichte über ihre Auftritte in den sozialen Medien ein Bild der Schriftrolle und erklärte in einem Instagram-Post, was es mit diesem Fundstück auf sich hat.

Kodiert und nach Jahrtausenden entschlüsselt: Geheimdokument in Israel entdeckt

Für Aufsehen sorgt in der archäologischen Community allein schon die Art, wie das Schriftstück verfasst wurde, erklärt Oren Ableman. Der Experte für altertümliche Relikte aus der Wüste Juda beobachtet eine ungewöhnliche Schreibweise: Zwar ist der Text in Hebräisch gehalten, allerdings kodierte der Autor den Inhalt, indem er rückwärts, von links nach rechts schrieb. Außerdem enthält er griechische, aramäische und antike hebräische Schriftzeichen sowie einen Code. „Die Texte waren offenbar geheim, verständlich nur für die Führung der Sekte, zu der die Schriftrolle gehört“, folgerte Ableman.

In der Schriftrolle beschreibt der unbekannte Autor die Ideen der Sekte, die an moderne Horoskope erinnern. Nach der Überzeugung der Sekte soll das Geburtsdatum einer Person über ihre physischen Eigenschaften entscheiden und auch darüber, wie viel Licht und Schatten, also Gutes und Böses, sie in ihrer Seele trägt.

Anleitung für Aufnahmeritual oder Horoskop? Jüdische Sekte hinterließ uraltes Rätsel

„Es gibt Forscher, die die Hypothese aufstellen, dass diese Arbeit mit einer Prüfung zusammenhängt, der sich neue Kandidaten der Sekte unterziehen müssen, bevor sie in die Gemeinschaft aufgenommen wurden, deren Mitglieder sich als ‚Söhne des Lichts‘ bezeichneten“, so Ableman.

Jedes neue Mitglied musste demnach beweisen, dass es tatsächlich geeignet war, aufgenommen zu werden, erklärte der Forscher weiter. Das falsche Geburtsdatum könnte daher genauso ein Ausschlussgrund gewesen sein wie die falsche Kopfform.

Über das Alter der Schriftrolle und den genauen Fundort gaben die Forscher keine weiteren Informationen preis.

