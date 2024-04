Berlin. Bei der diesjährigen Aktionswoche müssen Autofahrer in mehreren Bundesländern verstärkt auf Geschwindigkeitskontrollen achtgeben.

Auf Autofahrer mit Bleifuß kommt eine der schwierigsten Woche des Jahres zu. Mit dem Blitzermarathon will die Polizei nicht nur für strenge Geschwindigkeitskontrollen, sondern auch für klingende Bundes-, Landes- und Gemeindekassen sorgen. In der sogenannten „Speedweek“ weiten die Behörden die Radarkontrollen in großen Teilen Deutschlands aus. Wer es besonders eilig hat, geht ein höheres Risiko auf Geldstrafen, Punkte in Flensburg oder sogar den Entzug der Fahrererlaubnis ein als üblicherweise.

Blitzermarathon 2024: Wann und wo wird härter kontrolliert?

In diesem Jahr fällt der Blitzermarathon in Kalenderwoche 16. Zwischen dem 15. und dem 21. April intensivieren die Verkehrsbehörden Geschwindigkeitskontrollen in neun teilnehmenden Bundesländern ihre Raserjagd. Höhepunkt in der Speedweek ist der 19. April. Am Schwerpunkttag ist auf der Straße besondere Vorsicht geboten, und zwar nicht nur in Deutschland. Bei der Speedweek handelt es sich um eine europäische Initiative verschiedener Landespolizeien unter dem Dach der European Roads Policing Network (Roadpol).

Europäische Speedweek: Diese Strafen drohen in der Aktionswoche

Während Berlin, Brandenburg und Thüringen nicht an der Aktionswoche teilnehmen, müssen Autofahrer zumindest am Schwerpunkttag verstärkt mit Tempokontrollen rechnen. „AutoBild“ zufolge beteiligen sich neun Bundesländer an der Speedweek vom 15. bis zum 21. April. Besonders intensive Kontrollen am Schwerpunkttag 19. April finden in sieben Bundesländern statt.

Laut dem Bericht der „AutoBild“ beteiligen sich Bayern, Berlin, Brandenburg, Niedersachsen, das Saarland, Sachsen und Thüringen nicht an der Aktionswoche. Einige dieser Länder, namentlich Bayern, Brandenburg und Thüringen, werden aber dennoch am Schwerpunkttag am 19. April teilnehmen.

Der ADAC geht davon aus, dass einige Bundesländer bereits vorab veröffentlichen, wo genau die Messstellen eingerichtet werden. Einige Bundesländer bieten darüber hinaus weitere Aktionsprogramme an, wie etwas Sachsen mit der Kampagne „Blitz for Kids“.

Verschärfte Strafen müssen Autofahrer trotz verstärkter Tempokontrollen nicht rechnen. Stattdessen gelten nach wie vor die Regelstrafsätze für Geschwindigkeitsübertretungen nach dem gewohnten Muster.

Beim Blitzermarathon vergangenes Jahr wurden Tausende Verkehrssünder erwischt – allein in Baden-Württemberg wurden 13.000 Autofahrer geblitzt, in Bayern rund 8700 Fahrer.

Wann ist der nächste Blitzermarathon?

Im Sommer soll ein weiterer Blitzermarathon folgen, angesetzt ist die Woche vom 05. bis 11. August. Welche Bundesländer sich dort beteiligen und ob es wieder einen Schwerpunkttag geben wird, ist nicht bekannt. Vielerorts fällt die Woche allerdings in die Ferienzeit, bei der Reise zum Urlaubsort sollte man also lieber etwas geduldiger fahren.

fgö