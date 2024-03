Berlin/London. Lange wurde über den Gesundheitszustand von Prinzessin Kate spekuliert. Nun wurde bekannt: Die Frau von Prinz William hat Krebs.

Bei Prinzessin Kate (42) ist nach ihrer Bauch-Operation Krebs diagnostiziert worden. Die Ehefrau des britischen Thronfolgers Prinz William (45) bekommt Chemotherapie, wie sie in einer am Freitag veröffentlichten Videobotschaft offenbarte.

„Die vergangenen Monate waren für unsere gesamte Familie äußerst schwierig“, sagte Kate und bezog sich auf ihre Unterleibs-Operation Mitte Januar. Die Ärzte seien im Vorfeld nicht davon ausgegangen, dass bei ihr Krebs vorliegen könnte. Die Operation sei erfolgreich verlaufen. Tests hätten im Anschluss jedoch zeigt, dass doch Krebs vorliege, so die Prinzessin. Um welche Art von Krebs es sich handelt, verriet sie in ihrer Ansprache nicht.

Ihr Team habe ihr geraten, eine präventive Chemotherapie zu beginnen, so Kate weiter. „Ich befinde mich nun in der frühen Phase dieser Behandlung.“ Ihr Mann William sei ihr in dieser Zeit eine „große Quelle des Trosts“ gewesen. Als Eltern von drei jungen Kindern hätten sie alles dafür getan, die Nachricht so privat wie möglich zu handhaben: „Wir brauchten Zeit, um George, Charlotte und Louis alles in Weise zu erklären, die für sie angemessen ist und um ihnen zu versichern, dass ich O.K. sein werde.“

In dem Video dankte Kate auch der Öffentlichkeit für „all die wundervollen Nachrichten der Unterstützung und für das Verständnis, während sie sich von ihrer Operation erholte“. Sie denke auch an die vielen Menschen, die von Krebs betroffen seien: „An alle, die mit dieser Krankheit, in welcher Form auch immer, konfrontiert sind: Bitte verlieren Sie nicht den Glauben oder die Hoffnung. Sie sind nicht allein.“

