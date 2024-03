Berlin/Stuttgart. Aufregung am Flughafen Stuttgart: Wegen technischer Probleme musste dort ein Eurofighter der Luftwaffe landen. Das steckt dahinter.

Ein Eurofighter der Bundeswehr musste am Mittwochvormittag unplanmäßig am Flughafen Stuttgart landen. Vor den Augen zahlreicherer Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr setzte er schließlich unbeschadet am Boden auf. Offenbar war ein technischer Defekt Grund für die plötzliche Landung, die am Flughafen in der Hauptstadt von Baden-Württemberg Alarm auslöste.

„Wir rechnen mit einem technischen Defekt“, sagt ein Sprecher des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74 den „Stuttgarter Nachrichten“. Die Landung sei demnach als Sicherheitslandung zu bewerten und nicht als dramatische Notlandung. Der Pilot habe die Probleme in der Luft bemerkt. Die Luftwaffe selbst äußerte sich bisher nicht zu den Technikproblemen.

Die unplanmäßige Landung beeinträchtigte den Flugverkehr nicht nennenswert. Der Eurofighter bliebt zunächst auf dem Flughafen stehen, bis er wieder abheben kann oder abtransportiert wird.

