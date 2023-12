Philippinen: Schweres Erdbeben und Tsunami – Menschen sollen „sofort evakuieren“

Vor den Philippinen bebte die Erde – so gewaltig, dass Behörden vor einem Tsunami warnen. Küstenbewohner sollen „sofort evakuieren“.

Berlin. Ein Erdbeben der Stärke 7,5 hat die Philippinen getroffen. Das Epizentrum des Bebens lag Angaben des European-Mediterranean Seismological Centre zufolge in einer Tiefe von 63 Kiliometern, vor der Insel Mindanao, im Osten der Inselgruppe. Demnach wird damit gerechnet, dass die Philippinen und Japan in Kürze mit einem Tsunami rechnen müssen. Die US-Erdbebenwarte USGS gab die Stärke des Bebens mit 7,6 an.

Notable quake, preliminary info: M 7.6 - Mindanao, Philippines https://t.co/oYYBXXieBk — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) December 2, 2023

Der britische „Guardian“ berichtet unter Berufung auf das Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Philvolcs), dass der Tsunami die Philippinen gegen Mitternacht örtlicher Zeit treffen könnte. Das US-Tsunami-Warnsystem geht von rund drei Meter hohen Wellen aus, berichtet die Nachrichtenagentur Reuter.

Behörden fordern Küstenregionen zur Evakuierung auf

Schiffe, die bereits auf See sind, sollen flaches Wasser und Küstengebiete meiden, mahnt Philvolcs. Die Behörde hat die Bewohner der Küstenregionen der Provinzen Surigao Del Sur und Davao Orienta dazu aufgefordert, „sofort zu evakuieren“ und sich „weiter ins Landesinnere zu begeben“.

Der japanische Radiosender NHK warnte dem „Guardian“-Bericht zufolge vor einer rund einen Meter hohen Tsunami-Welle, die nur unwesentlich später auf Japans Westküste treffen soll. Angaben des Pazifik-Tsunami-Warnzentrums zufolge müssen auch Indonesien, Palau und Malaysia mit einem Tsunami rechnen. (pcl)

