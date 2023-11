Wissenschaftler belauschen Elefanten – mit überraschendem Ergebnis

Berlin. Elefanten sind dem Menschen in gewissen Bereichen sehr ähnlich. Sie sind sozial, haben ein gutes Gedächtnis und können sowohl Trauer als auch Mitgefühl zeigen. Forschende haben jetzt herausgefunden, dass die gigantischen Tiere und Menschen noch mehr Gemeinsamkeiten haben. Denn die Tiere haben Namen füreinander, wie eine auf „BioRxiv“ veröffentlichte Studie zeigt.

Afrikanische Savannenelefanten machen demnach bestimmte Laute, die für ein Tier in ihrer Gruppe bestimmt sind. Der angesprochene Elefant reagiert sogar darauf. Damit sind sie die ersten nichtmenschlichenWesen, die Namen für einander haben. Zwar verwenden andere Tiere auch Rufe, doch gelten diese nur als Nachahmung.

Studie entschlüsselt 119 Elefantennamen

Für die Studie haben Forschende um Michael A. Pardo von der Colorado State Universität 527 Rufe von Elefantenaus dem Norden Kenias und 98 Rufe aus dem Süden Kenias untersucht. Dabei konnten sie verschiedene Rufe identifizieren, die für 119 Elefanten bestimmt waren. Das gelang, indem sie beobachteten, welche weiblichen Tiere und Nachkommen während der knurrenden Rufe von der Herde getrennt waren und sich danach wieder näherten.

Die Tiere reagierten auch anderes, wenn die knurrenden Rufe an sie gerichtet waren, als wenn sie an einem anderen Tier galten. Auch ähnelten sich die Rufe, die von mehreren Elefanten an ein Tier gerichtet waren.

Die Forschenden analysierten die verschiedenen Rufe mit Hilfe eines Computerprogramms. Sie betonten, dass einige Rufe noch nicht identifiziert werden konnten, da das Programm dazu noch nicht in der Lage sei. Allerdings bringen die Ergebnisse neue Erkenntnisse über die Sprachentwicklung von Elefanten und beweisen, dass sie die erste nichtmenschliche Art sind, die Namen hat.

