Jeff Bezos: Amazon-Gründer kassiert Spott für Kuschelfoto - „lächerliches Bild“

Berlin. Amazon-Mogul Jeff Bezos (59) und seine Verlobte Lauren Sanchez (53) haben sich für die amerikanische Ausgabe der „Vogue“ ablichten lassen - und sich damit einen Shitstorm in den sozialen Medien eingehandelt. Die Hochglanz-Aufnahmen der Starfotografin Annie Leibovitz stießen vielen Betrachtern sauer auf. Der Grund: Die Inszenierung des steinreichen Geschäftsmannes und seiner nicht minder glamourösen Partnerin als vermeintliches Normalo-Pärchen.

„Vogue“ postete am Dienstag ein Bild der beiden auf „Instagram“, wie sie gemeinsam in einem gelben Truck sitzen. Sanchez schlingt liebevoll die Arme um den vor dem Lenkrad sitzenden Bezos, beide blicken sehnsuchtsvoll in Richtung Kamera. Der 59-Jährige trägt einen Cowboyhut, sie ein einfaches Tanktop – fast so, als entstammten sie der amerikanischen Arbeiterklasse. Mit einer extravaganten Ausnahme: dem millionenschweren Verlobungsring an Sanchez‘ Finger, der auf Bezos‘ Schulter ruht.

Häme und Spott für Pärchenbild mit Verlobten Lauren Sanchez

Kaum hatte die US-„Vogue“ das Bild auf Instagram veröffentlicht, folgten Spott und Häme im Internet: „Ich würde gerne rückgängig machen, dass ich dieses Bild gesehen habe“, hieß es etwa, oder: „Es sieht aus wie eine Parodie“. „Lächerliches Bild. Halloween ist vorbei“, schrieb ein Nutzer weiter. „Das ist so dermaßen seltsam“. Einige erinnert das Bild an die Western-Serie „Yellowstone“ mit Kevin Costner. „Da hat wohl jemand zu viel Yellowstone geschaut“, wurde in der Kommentarspalte gewitzelt.

Lauren Sanchez ist seit 2019 mit Jeff Bezos liiert.

Foto: Annie Leibovitz / Vogue,December 2023

Damit nicht genug: Auch Bezos‘ auffällig voluminöser Oberarm wurde genauestens unter die Lupe genommen. Man hätte beim „angeschwollenen“ Bizeps wohl mit Fotobearbeitung nachgeholfen. Das Bild sehe so unnatürlich aus, als sei es mit Künstlicher Intelligenz erstellt worden, kritisierten die Betrachter. Tatsächlich sorgt Bezos aber mit seiner Wandlung vom schmächtigen Firmentycoon zum durchtrainierten Muskelmann schon seit längerem für Schlagzeilen.

Jeff Bezos: Shitstorm wegen „Arbeiterklasse“-Look

Hinter der Darstellung des Power-Paares, dem „Arbeiterklasse“-Look, vermutet das Netz einen kalkulierten PR-Move. Bezos‘ Vermögen beläuft sich laut Forbes auf 166,2 Milliarden US-Dollar, Sanchez‘ Vermögen wird auf 30 Millionen US-Dollar geschätzt. Von der Lebensrealität der tatsächlichen Arbeiterklasse in den USA ist das Paar weit entfernt. Entstanden sind die Bilder zudem nicht auf einer kleinen Farm, sondern der 12.140 Hektar großen Ranch des Milliardärs im Wert von 47 Millionen Euro.

Lauren Sanchez ist selbst 30 Millionen US-Dollar schwer.

Foto: Annie Leibovitz / Vogue,December 2023

Auch die „Vogue“ erntete heftige Kritik dafür, dem Paar für ihre Eigen-PR eine Plattform zu bieten. „Ich denke, wir sollten aufhören, Milliardäre, die ihren Reichtum durch die Ausbeutung und Überarbeitung ihrer notorisch unterbezahlten Angestellten aufbauen, zu Superhelden zu machen und zu verherrlichen. Keine noch so gute PR kann diese Leute sympathisch machen“, kommentiert eine Person auf „Instagram“ – und bezog sich damit auf die Tatsache, dass sich Amazonseit Jahren einem Tarifvertrag versperrt.

„Vogue“-Fans enttäuscht über Ausgabe mit Lauren Sanchez

Sanchez wird die zweite Ehefrau von Bezos sein, der sich im Jahr 2019 nach knapp 26 Jahren von seiner ersten Frau MacKenzie Scott scheiden ließ. Scott wurde damit auf einen Schlag eine der reichsten Frauen der Welt. Ein eigenes Vermögen hat Bezos‘ Verlobte mit einer Filmproduktionsgesellschaft für Luftaufnahmen gemacht. In der „Vogue“ ist sie auch deshalb in einem Hubschrauber zu sehen. Viele Fans des Modemagazins fragten sich allerdings, warum man Sanchez überhaupt in die Dezember-Ausgabe aufgenommen hat. Mode hätte schließlich keine große Rolle gespielt.

Lauren Sanchez wird die zweite Ehefrau von Bezos sein, der sich 2019 von MacKenzie Scott scheiden ließ.

Foto: Annie Leibovitz / Vogue,December 2023

