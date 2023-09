Griechenland: Urlaub in Gefahr? Streik stört Flugverkehr

Wegen eines Streiks der griechischen Fluglotsen könnten am Donnerstag zahlreiche Flugzeuge am Boden bleiben. (Symbolbild)

Athen. Griechenland gehört zu den beliebtesten Urlaubsländern der Deutschen und bietet auch jetzt, wo sich der Sommer langsam dem Ende entgegen neigt, noch mediterranes Klima und Flair. Doch für Menschen, die am Donnerstag ihren Urlaub in dem südeuropäischen Land antreten oder beenden wollen, gibt es eine schlechte Nachricht: Wegen landesweiter Streiks wird mit starken Einschränkungen im Luft- und Fährverkehr gerechnet.

Für 24 Stunden legen unter anderem die griechischen Fluglotsen die Arbeit nieder. Zahlreiche Flüge, auch aus und nach Deutschland, dürften daher ausfallen. Doch nicht nur das: Neben den Fluglotsen wollen auch die Beschäftigten der Fähren und des öffentlichen Nahverkehrs streiken. Hinzu kommen die Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes – darunter Lehrer und Krankenhausmitarbeiter – wie griechische Medien am Mittwoch berichteten.

Flugausfälle in Griechenland? Darum streiken die Fluglotsen

Die großen Gewerkschaften des Landes haben zu dem Ausstand aufgerufen, um gegen eine geplante Änderung des Arbeitsrechts zu protestieren. Dieses soll nach Plänen der konservativen Regierung unter Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis deutlich gelockert werden. Unter anderem sind flexiblere Arbeitszeiten geplant.

So sollen Angestellte künftig dazu verpflichtet werden können, an Samstagen oder Sonntagen zu arbeiten. Auch soll die "Beschäftigung auf Zuruf" eingeführt werden – Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber könnte dann bei Bedarf spätestens 24 Stunden vor Arbeitsbeginn anrufen und ihre Beschäftigten anfordern. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern soll es künftig zudem erlaubt sein, einen zweiten Job anzutreten und täglich zusätzlich zu den regulären acht Stunden bei einen Arbeitgeber weitere fünf Stunden bei einem anderen zu arbeiten.

Die Gewerkschaften kritisieren die Aufweichung des Acht-Stunden-Tags und der Fünf-Tage-Woche. "Der neue Gesetzentwurf schreibt 13 Stunden Arbeit pro Tag und 78 Stunden Arbeit pro Woche vor, schafft Pausen am Arbeitsplatz und das Wochenende ab", hieß es etwa bei der Gewerkschaft der Handelsmarine.

Urlaub Griechenland: Flug fällt aus? Das sollten Reisende jetzt tun

Wie viele Flüge am Donnerstag tatsächlich ausfallen werden, ist derzeit noch nicht klar. Doch welche Rechte haben Reisende, wenn sie nicht wir erwartet ans Ziel kommen? Grundsätzlich haften Airlines zwar, wenn Flüge ausfallen – auch bei Streiks. Das gilt jedoch nur, wenn die Mitarbeitenden der jeweiligen Fluggesellschaft streiken. Da Fluglotsen nicht zu diesen gehören, sieht es schlecht aus – zumindest, wenn es um Entschädigungen geht.

Lesen Sie auch: Streik am Flughafen? Diese Rechte haben Sie

Sollte der Flug allerdings komplett ausfallen, können Reisende ihr Geld zurückverlangen. Zudem sollten Belege für Zusatzkosten – etwa eine Hotelübernachtung oder Verpflegung – aufbewahrt werden, um diese gegebenenfalls zurückzufordern. Wann das sinnvoll ist und ob es mitunter doch einen Anspruch auf eine Entschädigung gibt, lässt sich pauschal kaum Beantworten. Betroffene sollten sich daher in jedem Fall an eine Beratungsstelle wenden, um den Einzelfall prüfen zu lassen.

Unabhängig davon gilt: Wer am Donnerstag nach Griechenland fliegen will oder in Griechenland startet, sollte sich bei der jeweiligen Airline erkundigen, ob der Flug wie geplant stattfindet. Zudem bieten die jeweiligen Flughäfen online einen Überblick über geplante Abflüge und Ankünfte und mögliche Verspätungen oder Ausfälle. Links zu den Webseiten der wichtigsten Flughäfen in Griechenland finden Sie hier:

(nfz/dpa)