Australien: 100 Wale gestrandet – dramatischer Wettlauf gegen die Zeit

Sydney. In Westaustralien spielen sich traurige Szenen ab: Am Cheynes Beach, rund 65 Kilometer von Albany entfernt, sind knapp 100 Grindwale angestrandet. Mehr als die Hälfte der Tiere ist bereits verendet, doch etwa 45 sind noch am Leben. Die australischen Behörden haben den Wettlauf gegen die Zeit aufgenommen, um die verbleibenden Tiere zu retten. „Heute konzentrieren sich die Bemühungen weiterhin auf die Rettung von 45 lebenden Grindwalen, die über Nacht am Cheynes Beach gestrandet sind“, hieß es vonseiten des westaustralischen Parks and Wildlife Service. Mitarbeiter und Freiwillige seien derzeit im Wasser und würden alles versuchen, um die 45 Wale „sicher in tiefere Gewässer zu leiten“.

In Westaustralien kommt es, wie auch in anderen australischen Bundesstaaten, in Neuseeland oder zuletzt auch in Schottland immer wieder vor, dass teils mehrere hundert Wale zugleich anstranden. 2020 waren beispielsweise mehrere hundert Wale an Tasmaniens Westküste gestrandet. Damals gelang es Rettern, 108 zurück ins Meer zu befördern. Mindestens 380 Tiere starben damals. Die Strandung war die bisher größte in Australien gewesen. Die größte Strandung in Westaustralien ereignete sich 1996, als 320 Wale anstrandeten. Damals konnten 20 Tiere gerettet werden. Der weltweit bisher schlimmste bekannte Vorfall ereignete sich 1918 auf der neuseeländischen Insel Chatham, als etwa tausend Wale gestrandet waren. Die Insel gilt inzwischen als eine Art Hotsport für Strandungen.

Grindwale gehören zur Familie der Delfine und werden im Durchschnitt zwischen drei und sechs Meter lang und bis zu drei Tonnen schwer.

Gestrandete Wale in Westaustralien: Retter bleiben „optimistisch“

Angestrandete Wale zu retten, ist schwierig und aufgrund der Größe der Tiere extrem harte Arbeit. „Kalte und windige Bedingungen bedeuten, dass die Wale anfällig für Unterkühlung sind“, schrieb die Walforscherin Kate Sprogis von der Universität in Westaustralien in einem Fachbeitrag im akademischen Online-Magazin „The Conversation“. Vor allem bei Tieren, die ohnehin vielleicht schon krank seien, könne diese Kombination von Faktoren tödlich sein. Darüber hinaus seien Wale den Druck der Schwerkraft an Land nicht gewohnt. „Wenn Wale gestrandet sind, können ihre Organe durch das Gewicht ihres eigenen Körpers kollabieren“, erklärte die Forscherin.

Im aktuellen Fall handelt es sich um Grindwale, die auch als Pilotwale bekannt sind. Sie gehören zur Familie der Delfine und werden im Durchschnitt zwischen drei und sechs Meter lang und bis zu drei Tonnen schwer. Die aktuelle Rettungsaktion ist deswegen ein komplexes Unterfangen, doch der Koordinator der Rettungsaktion, Peter Hartley, sagte in einem Video, das der Parks and Wildlife Service auf Facebook postete, dass alle Helfer weiterhin „optimistisch“ seien.

Grindwale: Gründe für Strandung lassen Forscher rätseln

Meeresforscher sind sich nach wie vor nicht sicher, was Wale zu einer Strandung veranlasst. Grindwale beispielsweise schwimmen in der Regel in großen Schulen mit hunderten von Walen. Sie sind bekannt für ihre engen familiären Bindungen und folgen im Normalfall einem einzigen Anführer. Beides könnte eine Strandung begünstigen. „Grindwale ähneln Elefanten darin, dass sie in engen Familienverbänden leben“, erklärte Sprogis. So könne es zu einer Massenstrandung kommen, wenn die Matriarchin der Gruppe krank sei und in seichtes Wasser schwimme und die anderen ihr folgen würden.

Forscher vermuten, dass es aber auch aufgrund von äußerem Stress zu Strandungen kommen kann. Wale nutzen Geräusche zur Kommunikation, Navigation und Nahrungssuche. Laute Unterwassergeräusche, wie die Menschen sie manchmal auslösen, können dieses System stören.

Wale: Ungewöhnliches Verhalten kurz vor der Strandung

Die am Cheynes Beach gestrandeten Grindwale sind eine Art Grindwal, die sich im Normallfall vor der Küste im tiefen Ozean aufhält. Bekannt ist beispielsweise, dass sich die Tiere häufig im sogenannten Bremer Canyon aufhalten, einem sehr tiefen Meeresgebiet 70 Kilometer vor der Küste von Westaustralien.

Laut Sprogis ist die Strandung der Tiere aber vor allem wegen ihres Verhaltens kurz davor ungewöhnlich. So begann sich die Gruppe der Wale am Montagabend im Meer vor Cheynes Beach zu versammeln. Sie blieben auch am Dienstag eng zusammengedrängt und weckten dadurch bereits Befürchtungen, dass eine Strandung unmittelbar bevorstehen könnte.

