Mallorca: Toter Pottwal auf Balearen-Insel entdeckt

Foto: Supplied/Department of Natural Resources and Environment Tasmania/AAP/dpa

Immer wieder verenden Pottwale an Küsten, wie hier auf King Island nördlich von Tasmanien 2022.

Mallorca. An der Nordküste von Mallorca ist ein toter Pottwal entdeckt worden. Der ungewöhnliche Fund sei an der Steilküste des Tramuntana-Gebirges zwischen den Ortschaften Banyalbufar und Estellencs gemacht worden, berichteten die Regionalblätter „Mallorca Zeitung“ und „Mallorca Magazin“ am Donnerstag unter Berufung auf Sprecher der Stiftung des Palma-Aquariums.

Ein Anwohner habe das tote Tier bereits am Montag gesichtet und die zuständigen Behörden informiert, hieß es. Geschultes Personal habe dem Kadaver des vier Meter langen weiblichen Jungtiers Gewebeproben entnommen, um unter anderem die Todesursache zu ermitteln.

Toter Pottwal: Andere Tiere sollen sich von Kadaver ernähren

Das tote Tier soll nicht von der Fundstelle entfernt werden. Der Kadaver sei zwischen zwei Felsen eingeklemmt und stelle deshalb keine Gefahr für Schiffe oder Badegäste dar, wurde ein Sprecher des Palma-Aquariums von der „Mallorca Zeitung“ zitiert.

Für die Entfernung sei die Müllabfuhr zuständig. Da eine solche Aktion aber sehr teuer sei, werde in solchen Fällen meist darauf verzichtet. „Und für das Ökosystem ist es durchaus positiv“, sagte der Sprecher. „Viele andere Meeresbewohner können sich von dem Körper ernähren, was zu einer Stärkung des Lebensraums führt.“

Mallorca: Nicht der erste Pottwal auf der Insel

Nach Informationen des „Mallorca Magazin“ wurde auf der spanischen Urlaubsinsel zuletzt im Mai 2021 ein toter Pottwal entdeckt – und zwar in der Nähe von Can Pastilla, unweit vom Flughafen und „Ballermann“.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Hamburg in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Pottwale leben in allen Weltmeeren. Auf der Suche nach Nahrung können sie nach Angaben der Umwelt- und Tierschutzorganisation WWF bis zu 2000 Meter tief tauchen. Große Bullen können eine Länge von über 20 Metern und ein Gewicht von circa 50 Tonnen erreichen. (lro/dpa)