Berlin. Der Ex-Kanzler ist mit seiner Frau So-yeon Kim auf Instagram zu sehen. Doch die Koreanerin ist nicht die erste Frau an seiner Seite.

Gerhard Schröder wird am 7. April 80 Jahre alt

Der ehemalige Bundeskanzler hat im Laufe seines Lebens fünf Frauen das Jawort gegeben

Wer sind die (Ex-)Frauen von Schröder?

Gerhard Schröder und die Ehe – das ist so eine Sache. Ganze fünfmal war der ehemalige Bundeskanzler verheiratet. Ob ihm die Ehe so viel bedeutet, dass er sie trotz gescheiterter Beziehungen immer wieder eingeht?

Bei der ersten Ehe war Schröder (geb. 1944) mit seinen 24 Jahren relativ jung. Im Jahr 1968 heiratete er die Bibliothekarin Eva Schubach. Kurz darauf wird Schröder Vorsitzender der Jusos in Göttingen.

Seine politische Laufbahn beginnt gemächlich. Mit Schubach ist er vier Jahre verheiratet. Und lernt in dieser Zeit die Lehrerin Anne Taschenmacher kennen, die er prompt nach der Scheidung von seiner ersten Frau heiratet. Doch auch mit Taschenmacher scheitert die Ehe bereits nach fünf Jahren.

Gerhard Schröder im Jahr 1995 mit seiner damaligen Frau Hiltrud. © picture-alliance / dpa | dpa Picture-Alliance / Martin Gerten

Glück für Schröder? Schon im Jahr darauf – wir befinden uns mittlerweile in den 80ern – heiratet Schröder Hiltrud Schwetje (geb. Hampel). 1984 geben sich Schwetje und Schröder das Ja-Wort und bleiben immerhin bis 1997 ein Paar.

Schwetje begleitet ihn in seiner aktiven Zeit als Politiker. Anders als von Schröders ersten Frauen gibt es von dem Paar offizielle Bilder in der Presse. Schröder, der bei der Heirat bereits für die SPD im Bundestag sitzt, steigt in dieser Zeit weiter auf. Er wird Ministerpräsident von Niedersachsen und Mitglied des SPD-Präsidiums. Ab "Hillu", wie sie genannt wurde, werden seine Ehen öffentliche Angelegenheiten.

Der Ex-Bundeskanzler mit seiner damaligen Ehefrau Doris Schröder-Kopf im Jahr 2005. © Sean Gallup/Getty Images | Unbekannt

So-yeon Kim: Schröders fünfte Frau – wird sie die letzte sein?

Noch als Ministerpräsident lernt die damalige "Focus"-Journalistin Doris Köpf kennen. Nur drei Wochen nach seiner dritten Scheidung im Jahr 1997 heiraten die beiden. Ein Jahr später ist Schröder Bundeskanzler. Und Schröder-Kopf die Frau des damals mächtigsten Mannes in der Bundesrepublik. Die Ehe hält bis zum Jahr 2018. Dann wiederholt sich die Geschichte.

Gerhard Schröder mit seiner fünften Ehefrau So-yeon. © Uwe Anspach/dpa | Unbekannt

Nur drei Wochen nach der Scheidung von Doris Schröder-Kopf im Jahr 2018 heiratet Gerhard Schröder die südkoreanische Wirtschaftsmanagerin So-yeon Kim. Sie wird Schröders fünfte Frau. Das Paar ist bis heute zusammen und tritt vor allem durch Kims Instagram-Kanal öffentlich in Erscheinung.

lro