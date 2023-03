ESC 2023: Italiens Beitrag – Marco Mengoni mit „Due Vite“

Marco Mengoni war bereits einmal für Italien beim ESC am Start. Nun nimmt er wieder teil – mit „Due Vite“. Darum geht es in dem Song.

Berlin. Erst seit 2011 ist Italien – nach 13 Jahren Pause – wieder beim Eurovision Song Contest (ESC) dabei. Seitdem landeten die meisten Teilnehmenden unter den ersten zehn – 2021 holten die Glam-Rocker Måneskin mit „Zitti e buoni“ den ESC 2022 nach Turin. Und auch in diesem Jahr gilt der italienische Teilnehmer wieder als einer der Favoriten.

Marco Mengoni ist eingefleischten ESC-Fans längst ein Begriff. Vor genau zehn Jahren landete er mit „L’Essenziale“ auf einem soliden siebten Platz. Und in Italien ist Mengoni ein Star. Seine Konzerte füllen Fußballstadien.

Im Februar gewann Mengoni das Festival di Sanremo haushoch. Mit seinem Lied „Due Vite“ führte bereits vom ersten Abend des Sanremo-Festivals die Wertung an, erhielt bei der Schlussabstimmung ganze 45,53 Prozent der Stimmen und hob sich damit deutlich von der Konkurrenz ab. Damit war für Mengoni der Weg frei, beim ESC 2023 in Liverpool anzutreten.

Italien beim ESC: Warum „Due Vite“ kein Liebeslied ist

Allerdings war zunächst unklar, ob Mengoni sein Lied „Due Vite“ in den Wettbewerb bringen oder den Song noch wechseln würde. Mittlerweile steht fest, dass er „Due Vite“ auch in Liverpool auf die Bühne tragen wird. „Due Vite“, was auf Deutsch „Zwei Leben“ bedeutet, mutet zunächst als typische Italo-Ballade an, ist jedoch kein wirkliches Liebeslied – sondern wartet mit einem etwas hintergründigerem Text auf.

Mengoni erklärte gegenüber der italienischen „Vanity Fair“, dass mit den „zwei Leben“ das Nebeneinander des alltäglichen Lebens und des Lebens „der Nacht und der Träume“ gemeint seien. Der Text, den Mengoni gemeinsam mit Erfolgsautor Davide Petrella geschrieben hat, zeichnet Alltagsbilder auf der einen Seite und astronomische Vergleiche (mit dem Universum, der Sonne, dem Himmel und dem Mond) auf der anderen Seite. Es geht um die Idee, das Beste aus dem Leben zu machen, seine Momente zu schätzen und Kraft aus Liebe und Freundschaft zu ziehen.

Youtube: Marco Mengoni mit seinem ESC-Beitrag „Due Vite“

Für den ESC muss Mengoni die Sanremo-Version von „Due Vite“ allerdings um 45 Sekunden kürzen, da die Beiträge nur eine Maximallänge von drei Minuten haben dürfen – in den vergangenen Jahren äußerten Kritiker immer wieder die Meinung, dass die Lieder dadurch verschlechtert worden seien. Diesen Vorwurf gab es insbesondere 2017 bei „Occidentali’s Karma“ von Francesco Gabbani. Da jedoch „Due Vite“ von einigen Wiederholungen geprägt ist, könnte es hier leichter fallen.

So erfolgreich war Italien zuletzt beim Eurovision Song Contest

Jahr Act Titel Platz 2017 Francesco Gabbani „Occidentali's Karma“ 6 2018 Ermal Meta & Fabrizio Moro „Non mi avete fatto niente“ 5 2019 Mahmood „Soldi“ 2 2021 Måneskin „Zitti e buoni“ 1 2022 Mahmood & Blanco „Brividi“ 6

Marco Mengoni: Lucio Dalla verglich ihn mit Pop-Ikone Prince

Doch auch wenn Mengoni Italien nicht zum Sieg führen sollte – die Wettquoten sehen ihn derzeit ungefähr auf Platz 10 –, stehen seine nächsten großen Aufritte bevor. Eine Tour durch die Stadien der Nation geht im Sommer in die Verlängerung und endet im Juni mit einem pompösen Finale im Circo Massimo in Rom.

Die meisten Konzerte sind ausverkauft, denn seit seinem Sieg der italienische Castingshow „X Factor“ 2009 geht Mengonis Karriere in Italien steil nach oben. Bis heute verkaufte er allein in Italien über 2,8 Millionen Platten, stand immer wieder an der Spitze der Charts und war mit seiner Musik regelmäßig in den Top 10 vertreten. Im Laufe seiner Karriere erhielt Mengoni zudem zahlreiche Auszeichnungen, darunter auch den „MTV Europe Music Award 2010“ in der Kategorie „Bester europäischer Act“ – als erster Italiener überhaupt.

Beim Festival di Sanremo trug Marco Mengoni (r) Outfits von Versace. Bei einer Oscar-Party von Elton John am 12. März traf er auf Donatella Versace (m) und Lucien Laviscount (l).

Foto: Monica Schipper/Getty Images for Elton John AIDS Foundation

Der 2012 verstorbene Künstler Lucio Dalla, mit dem Mengoni ein Duett aufgenommen hatte, pries vor seinem Tod seinen jüngeren Kollegen als „einen der besten Künstler der letzten Jahre“ und verglich ihn im gleichen Atemzug mit der Pop-Ikone Prince.

