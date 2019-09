Futsal der Spitzenklasse – Buchholz ist dabei

Aufsteiger BFC startet in die erste Saison in der höchsten Liga. Spieler hoffen auf tatkräftige Unterstützung. HSV kommt mit Nationalspielern

Die Futsalmannschaft des Buchholzer FC hatte in der Relegation den FC Riensberg Bremen besiegt und den Aufstieg in die Regionalliga Nord perfekt gemacht.

Buchholz . In der kommenden Spielserie ist – immer sonnabends – deutscher Spitzenhallenfußball live in Buchholz zu sehen. In neun Heimspielen wollen die in die höchste Futsal-Liga aufgestiegenen Männer vom Buchholzer FC mit ihren Hallenspezialisten aus der vergangenen und aus dieser Saison versuchen, den anderen Regionalligisten Konkurrenz zu machen.