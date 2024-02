Hamburg. Wegen Asphaltschäden sind dringende Reparaturen notwendig. Auf diesen Umleitungen kommen Sie an Ihr Ziel.

Auf der A7 steht die nächste Wochenendsperrung an: Von Freitag, 8.3., 20 Uhr, bis 11.3., 5 Uhr, wird die Autobahn in Fahrtrichtung Süden zwischen den Anschlussstellen Nordwest und Volkspark gesperrt. Grund sind in den vergangenen Wochen aufgetretene Schäden der Fahrbahn im Bereich der Anschlussstelle Stellingen, die repariert werden müssen.

Verkehr Hamburg: Diese Umleitungsstrecken stehen zur Verfügung:

ab Anschlussstelle Neumünster Süd über die B205, A21 und A1,

ab Anschlussstelle Eidelstedt über die Holsteiner Chaussee zur Kieler Straße und weiter auf der Bedarfsumleitung U46 über den Binsbarg, Schnackenburgallee zur Auffahrt Richtung Süden an der Anschlussstelle Volkspark oder weiter auf der Bedarfsumleitung U48 zur Anschlussstelle Bahrenfeld und dort zurück auf die A7,

ab Anschlussstelle HH-Schnelsen-Nord über die Flughafenumgehung B432 und B433 zur Alsterkrugchaussee,

ab Anschlussstelle Schnelsen über den Schleswiger Damm, Friedrich-Ebert-Straße, Kollaustraße, Lokstedter Steindamm in die Innenstadt,

ab Anschlussstelle Halstenbek-Krupunder über die Gärtnerstraße, Altonaer Straße und Pinneberger Chaussee bis zur Anschlussstelle Volkspark.

Reisenden wird empfohlen, an dem betreffenden Wochenende auf den öffentlichen Nahverkehr umzusteigen. Außerdem weist die Autobahn GmbH darauf hin, dass die Asphaltarbeiten stark witterungsabhängig sind. Deshalb ist im Falle schlechten Wetters ein Alternativtermin vom 15.3. bis 18.3.24 angesetzt.

Lesen Sie auch:

Verkehr Hamburg: Sperrung eines Fahrstreifens auf der A25 Richtung Hamburg

Auch auf der A25 sind wegen Fahrbahnschäden Reparaturarbeiten zwischen den Anschlussstellen HH-Allermöhe und dem Autobahndreieck HH-Südost notwendig. Deswegen wird auf der Autobahn vom 6.3., 3:00 Uhr bis 7.3.2024, 17:00 Uhr in diesem Bereich ein Fahrstreifen Richtung Hamburg gesperrt. Der Verkehr wird verschwenkt und einstreifig über den Standstreifen geführt. Die Anschlussstelle HH-Allermöhe bleibt frei.

Wegen der Verkehrsbehinderungen kann es zu Staus kommen. Deswegen wird Autofahrern empfohlen, auf den öffentlichen Nahverkehr umzusteigen oder im Homeoffice zu arbeiten.