Hamburg. Der HSV Hamburg (HSVH) hat die Tabellenführung in der Zweiten Handball-Bundesliga verloren. Am vierten Spieltag verlor das Team von Trainer Torsten Jansen in der heimischen Sporthalle mit 26:32 (12:15) gegen Verfolger ASV Hamm-Westfalen.

Durch die erste Saison-Niederlage rutscht der HSVH mit 6:2 Punkten auf Rang drei ab. Den Spitzenplatz hat nun Hamm inne, Zweiter mit ebenfalls 7:1 Punkten ist TUSEM Essen (33:28 gegen Hüttenberg).