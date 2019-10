Hamburg. Das Warten auf den ersten Heimsieg in der Basketball Bundesliga geht weiter. Den Hamburg Towers gelang es am Sonnabend in der ausverkauften Wilhelmsburger edel-optics.de Arena nicht, Brose Bamberg zu besiegen.

Stattdessen musste sich das Team um Spielmacher Heiko Schaffartzik sie sich dem defensivstarken ehemaligen Serienmeister mit 59:89 (45:68, 28:48, 12:20) geschlagen geben und verharren weiter auf Platz 14 vor einem Trio siegloser Teams.

Wiedergutmachung können die Towers am kommenden Freitag, 1. November, betreiben. An Allerheiligen treten sie bereits um 15 Uhr bei den starken MHP RIESEN Ludwigsburg an.