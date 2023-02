FC St. Pauli: Ex-Kapitän trainiert jetzt bei der U23 mit

Hamburg. Wird Christopher Avevor noch einmal für den FC St. Pauli spielen? Im November 2020 lief der Innenverteidiger letztmals für die Hamburger in der 2. Bundesliga auf, damals war er Kapitän der Mannschaft.

Danach musste er erneut an jenem linken Sprunggelenk operiert werden, an dem er sich gut ein Jahr zuvor schwer verletzt hatte. Zuletzt konnte Avevor (31) immerhin wieder trainieren – allerdings sah man ihn an der Kollaustraße nur ab und an bei individuellen Übungen.

St. Paulis Ex-Kapitän Avevor trainiert jetzt bei der U23

Jetzt scheint klar: Eine schnelle Rückkehr ins Mannschaftstraining der Profis wird es nicht geben. Avevor soll stattdessen bei St. Paulis U23 „wieder ans Training herangeführt werden“, wie der Club am Mittwoch mitteilte. Nach seinen schweren Verletzungen solle er „so einen neuen Anlauf für eine kontinuierliche Belastung nehmen“, hieß es weiter.

Christopher #Avevor wird vorerst bei der #fcspU23 wieder ans Training herangeführt. Nach schweren Verletzungen soll der 31-Jährige so einen neuen Anlauf für eine kontinuierliche Belastung nehmen.



Wir wünschen „Jackson“ weiterhin viel Kraft beim Training!#fcsp pic.twitter.com/Q98KyekqWO — FC St. Pauli (@fcstpauli) February 15, 2023

Ob Avevor auch für Einsätze im abstiegsbedrohten Regionalligateam vorgesehen ist, teilte St. Pauli nicht mit. Kurz nach seiner Rückkehr zum Kiezclub 2016 lief der Deutschghanaer bereits fünfmal für die zweite Mannschaft auf. Damals schien er bei den Profis sportlich im Abseits zu stehen, bevor er sich in der folgenden Saison in die Stammelf kämpfte.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Dass ihm das ein zweites Mal gelingt, ist unwahrscheinlich. Avevors Vertrag mit St. Pauli läuft am Saisonende aus.