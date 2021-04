St. Pauli zieht Option und bindet Eric Smith langfristig

Kiezclub verpflichtet den bislang ausgeliehenen Schweden fest. Was der Mittelfeldspieler sowie Schultz und Bornemann sagen.

Hamburg. Auf das Comeback folgt der neue Vertrag: Der FC St. Pauli hat bei Eric Smith eine Kaufoption gezogen und den 24 Jahre alten Schweden fest verpflichtet. Wie der Fußball-Zweitligist am Mittwoch mitteilte, wird der Mittelfeldspieler, der bislang bis zum Ende der laufenden Saison vom belgischen Erstligisten KAA Gent ausgeliehen war, "für die kommenden Jahre" an St. Pauli gebunden.

Über die exakte Laufzeit des Vertrags sowie die Höhe der Ablösesumme machte der Kiezclub keine Angaben. Dem Vernehmen nach soll sie sich bei 600.000 Euro bewegen. Auf transfermarkt.de wird Smiths Marktwert auf 1,2 Millionen Euro geschätzt.

Smith feierte gerade erst sein Comeback

Smith war zu Jahresbeginn von seiner vorherigen Leihstation IFK Norrköping ans Millerntor gestoßen. Nach zunächst vier Einsätzen, einer davon in der Startelf beim 3:2-Sieg gegen Darmstadt, bremste ihn eine Wadenverletzung aus. Beim 2:1-Sieg gegen Fürth feierte er am Sonntag nach 75 Minuten sein Comeback.

"Obwohl ich aufgrund einer Verletzung einige Spiele verpasst habe, fällt mein Fazit über meine bisherige Zeit beim FC St. Pauli durchweg positiv aus", sagte Smith anlässlich seiner Vertragsunterzeichnung. "Es macht einfach Spaß, für diese Mannschaft auf dem Platz zu stehen und ich bin gespannt auf die weitere Entwicklung."

Schultz sieht "großes Potential" in Smith

Auch St. Paulis Trainer Timo Schultz freut sich auf die weitere Zusammenarbeit mit dem Sechser, der in seiner Vita bereits zwei Spiele in der Qualifikation zur Champions League mit dem schwedischen Erstligisten Norrköping vorweisen kann.

"Eric hat sich in sehr kurzer Zeit zu einem wichtigen Teil unserer Mannschaft entwickelt, gleichzeitig sehen wir noch großes Potential in ihm", sagte Schultz über den 1,92 Meter großen Hünen. "Seine Präsenz auf dem Platz verleiht unserem offensiv ausgelegten Spiel sehr viel Stabilität. Ich freue mich darauf, auch in den kommenden Jahren mit ihm arbeiten zu können."

Smith freut sich auf Fans im Stadion

Darauf zielt auch Andreas Bornemanns Einschätzung ab. "Eric hat ein Element in unser Team gebracht, das uns bis dahin gefehlt hatte", sagte St. Paulis Sportchef über Smith. "Deshalb war uns auch schnell klar, dass wir ihn fest verpflichten möchten. Er spielt in unseren Kaderplanungen für die kommenden Jahre eine wichtige Rolle. Darum sind wir glücklich, in dieser Angelegenheit früh Klarheit zu haben." Einen externen Neuzugang für die kommende Saison hat St. Pauli bislang noch nicht verkündet.

Für Smith selbst spielt sich ein großes Ziel mit dem Kiezclub indes auch noch abseits des Rasens ab. "Was bislang fehlte, waren unsere Fans. Aber vor ihnen kann ich in Zukunft dann hoffentlich noch oft spielen", sagte er angesichts der Corona-bedingten Geisteratmosphäre.