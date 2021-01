Eric Smith hat den Klassenerhalt fest im Blick

Hamburg. Neuzugang Eric Smith glaubt an eine positive Zukunft des FC St. Pauli. "Es ist sehr viel Qualität in der Gruppe", sagte der 24-jährige Schwede in einer Medienrunde am Dienstag: "Es ist nur eine Frage der Zeit, bis das Selbstvertrauen wieder da ist und wir gewinnen. Wir haben in jedem Fall die Qualität, die Punkte zu holen, die wir brauchen."

Der defensive Mittelfeldspieler war vergangene Woche auf Leihbasis vom belgischen Erstligisten KAA Gent gekommen. Der Tabellen-17. der Zweiten Bundesliga sicherte sich zudem eine Kaufoption auf den 23-Jährigen. Bis zum Dezember war er an den schwedischen Erstligisten IFK Norrköping ausgeliehen. "Wir werden im Sommer sehen, was passiert", sagte Smith über eine mögliche Zukunft in der Hansestadt.

Smith hofft auf Debüt gegen Regensburg

Ein Einsatz im Auswärtsspiel am Sonnabend (13 Uhr/im Liveticker auf abendblatt.de) bei Hannover 96 kommt für den Skandinavier wohl noch zu früh: "Ich habe lange nicht gespielt", sagte Smith.

Im Heimspiel gegen Jahn Regensburg am 24. Januar hofft er dann auf sein Debüt im St.-Pauli-Trikot und darauf, seine Stärken zeigen zu können: "Die eigene Abwehrreihe zu verteidigen und die Mitspieler in gute Positionen zu bringen."

St. Pauli holt Remis im Nordderby gegen Kiel:

