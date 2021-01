St. Pauli: Dejan Stojanovic überzeugt mit "heiliger Rückennummer"

Hamburg. Das waren ungewohnte Töne am Millerntor. Hinten aus dem Tor heraus rief, teilweise brüllte der Schlussmann klare Anweisungen an seine Vorderleute, stellte die Abwehr ein, „raus, rechts, so“, dirigierte. Und das, obwohl er erst einmal mit der Mannschaft trainiert hatte.

„Wir wussten aus dem Scouting, dass er ein sehr extrovertierter, lauter Torwart ist“, sagte Trainer Timo Schultz nach dem geglückten Debüt von Dejan Stojanovic beim 1:1 des FC St. Pauli gegen Holstein Kiel: „Ich bin sehr zufrieden mit seiner Leistung.“

Stojanovic trägt Stanislawskis Nummer

Der ungewöhnliche Zock mit dem neuen Torwart ist, das kann man wohl so sagen, aufgegangen. Der 27 Jahre alte Österreicher mit der Stanislawski-Legenden-Rückennummer 21 strahlte sofort Sicherheit aus, rettete in der ersten Halbzeit zweimal stark bei Schüssen aus der Nahdistanz und füllte die ihm zugedachte Rolle als Führungsspieler sofort aus.

„Wir haben in der Analyse geguckt, wo wir noch etwas machen müssen“, erzählte Schultz von den Überlegungen zur Ausleihe des nun vierten Torwarts im Kader. „Die Option hat sich ergeben, und wir waren der Meinung, wir machen das, weil wir davon überzeugt sind.“

St. Pauli erkämpft sich Remis im Nordderby:

Erstes Spiel von Beginn an, erstes Tor: Omar Marmoush brachte St. Pauli gegen Kiel in Führung (52.). Foto: Witters

Als erster Gratulant eilte Vorbereiter Daniel-Kofi Kyereh herbei. Foto: Witters

Doch auch der Rest des Teams wollte sich natürlich zu einer Jubeltraube vereinen. Foto: Witters

Aber auch die Kieler um Ex-HSV-Profi Finn Porah (2.v.l.) und Torschütze Joshua Mees hatten Grund zu jubeln. Foto: Witters

In der 62. Minute traf der kurz zuvor eingewechselte Mees zum Ausgleich. Foto: Witters



Die Vorarbeit geleistet hatte mit Fin Bartels (3.v.l.) ein früherer St. Paulianer. Foto: Witters

Vier Hoffnungsträger für ein Hallelujah: Gegen Kiel kehrte unter anderem Stürmer Guido Burgstaller nach langer Verletzungspause in die Startelf des FC St. Pauli zurück. Foto: Witters

Neuzugang Dejan Stojanovic stand im Nordderby dagegen erstmals überhaupt zwischen den Pfosten. Foto: Witters

Ihr Startelf-Debüts für St. Pauli gaben indes Omar Marmoush (Mittelfeld)... Foto: Witters

...sowie Adam Dzwigala (Innenverteidigung). Foto: Witters



Neue Nummer eins: Dejan Stojanovic soll am Sonnabend im Nordderby gegen Holstein Kiel St. Paulis Kasten sauber halten. Foto: Witters

Sturmhoffnung Guido Burgstaller kam im Nordderby endlich zu seinem vierten Einsatz für den FC St. Pauli. Foto: Witters

So sieht Zuversicht aus: St. Paulis Trainer Timo Schultz vor dem Anpfiff gegen Kiel. Foto: Witters



Himmelmann findet keine Erwähnung mehr

Svend Brodersen (23) musste also nach vier Partien als Nummer eins zurück auf die Bank. Es reichte offenbar nicht. „Wir wollten sehen, wie sich Svend im Wettkampf verhält“, sagte Schultz, fügte aber an: „Wir sind von Svend überzeugt, und auch Dennis Smarsch (21) macht eine gute Entwicklung. Aber wir stehen auf dem vorletzten Tabellenplatz. Da ist keine Zeit für Experimente.“

Gar nicht mehr erwähnt hat er Robin Himmelmann (31), dessen Zeit bei St. Pauli nach acht Jahren tatsächlich abgelaufen scheint. Sein Vertrag endet wie der von Brodersen im Sommer.

Die Statistik FC St. Pauli Stojanovic - Dzwigala (79. Flach), Ziereis, Buballa, Paqarada - Benatelli - Becker, Zalazar - Kyereh (90.+2 Daschner) - Burgstaller (79. Matanovic), Marmoush (79. Dittgen). - Trainer: Schultz 1 von 10

Holstein Kiel Gelios - Dehm, Wahl, Thesker, van den Bergh (46. Komenda) - Meffert - Mühling, Lee - Reese (59. Mees), Bartels - Serra (59. Porath). - Trainer: Werner 2 von 10

Schiedsrichter Frank Willenborg (Osnabrück) 3 von 10

Zuschauer Keine 4 von 10

Tore 1:0 Marmosuh (52.), 1:1 Mees 5 von 10

Gelbe Karten Zalazar (2), Dzwigala – van den Bergh (2) 6 von 10

Torschüsse 19:12 7 von 10

Ecken 7:5 8 von 10

Ballbesitz 48:52 % 9 von 10

Zweikämpfe 123:123 10 von 10

Stojanovic gilt als ehrgeizig und stabil

Stojanovic hatte beim Zweitligisten FC Middlesbrough seinen Stammplatz verloren, er gilt als ehrgeiziger Spieler, der immer auf dem Platz stehen will. Vor seinem Wechsel nach England 2020 spielte er vier Jahre beim FC St. Gallen. Der Österreicher passt in das Profil von Schultz: „Wir brauchen einen Torwart, der stabil ist. Dejan hat die Situation, im Tor zu stehen, in einer schwierigen Situation im Abstiegskampf in St. Gallen und Middlesborough schon erlebt.“

Dass der ausgeliehene Torwart bis 2023 in Middlesbrough unter Vertrag steht, derzeit egal. Er muss zunächst eine Soforthilfe sein. Erst nach erfolgreichem Abstiegskampf kann man weiter planen, weiß Schultz: „Am liebsten wäre mir, wenn wir mit ihm den Klassenerhalt schaffen, er voll überzeugt und danach im nächsten Jahr hier in der Zweiten Liga noch spielen kann.“