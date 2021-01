FC St. Pauli: Profis im Abstiegskampf gut gelaunt, Fans genervt

Kiezclub schlittert bester Stimmung in Richtung Dritte Liga. Nur Göttlich redet sich bei einem Thema in Rage. Weitere Transfers?

Hamburg. Der Postbote, der die Häuser in der kleinen Nebenstraße Langenhorst in Niendorf mit Briefen versorgte, traute seinen Augen kaum, als er am Trainingsgelände des FC St. Pauli vorbeiradelte. „Was ist denn hier los? Wurde der Trainer entlassen?“, fragte der Zusteller. In der Tat herrschte muntere Betriebsamkeit rund um die sportliche Heimat des Kiezclubs. Drei Kamerateams, drei Reporter, zwei Fotografen und ebenso viele Kiebitze wollten vor Ort beobachten, wie es bei St. Pauli am Tag nach dem enttäuschenden 1:1 (0:1) bei den Würzburger Kickers ausschaute.

Was alle Anwesenden zu sehen bekamen, war neben Trainer Timo Schultz, der nach wie vor im Amt ist, gute Laune pur. Talent Luis Coordes lieferte sich eine kleine Schneeballschlacht mit Stürmer Simon Makienok, Maximilian Dittgen prüfte, wie weit er einen Schneeball werfen kann, und beim anschließenden Spielersatztraining, an dem erstmals auch der neue Keeper Dejan Stojanovic teilnahm, wurde gescherzt und lautstark gegrölt. Es wirkte so, als wollte der Tabellen-17. die Krise im Winteridyll einfach weglachen.

St. Pauli: Fans genervt vom Schönreden

Alles andere als zum Lachen zumute ist in diesen Tagen den Fans, die große Angst haben, dass das Horrorszenario Dritte Liga Realität wird. Vor allem das Schönreden der Leistung in Würzburg, die über die 90 Minuten maximal befriedigend war, nervt die Anhängerschaft. Nun liegt es in der Natur des Menschen, sich in einer Notsituation an alles zu klammern, was irgendwie positiv anmutet. Dass aber Torschütze Rico Benatelli nach der Partie davon sprach, dass man „sehr stolz“ sein könne, trotz Gegentors und Platzverweises noch mal zurückgekommen zu sein, offenbarte, wie gering die Ansprüche im Januar 2021 beim einst so stolzen Kiezclub geworden sind.

Nach einer vor allem in der Anfangsphase blutleeren Vorstellung, zeigte St. Pauli mal wieder erst nach einem Rückschlag in Form eines Gegentores und eines Platzverweises gegen Marvin Knoll (42.) das, was im Abstiegskampf selbstverständlich sein sollte. Kampf, Wille und Mentalität. „Alles in allem, mit dem Spielverlauf und einem Mann weniger ist es ein goldener Punkt, und den nehmen wir gerne mit“, erklärte Trainer Schultz nach dem Remis.

St. Pauli im Kellerduell gegen Würzburg:

Jubelnde Würzburger sind kein gutes Zeichen: Nach nur neun Minuten brachte Marvin Pieringer die Kickers gegen St. Pauli in Führung. Foto: Imago/Beautiful Sports

Der Neuzugang aus Freiburg traf per Elfmeter, Svend Brodersen im Tor war ohne Chance. Foto: Witters

Kapitän Marvin Knoll (r.) war zuvor im Strafraum zu ungestüm gegen den späteren Torschützen zu Werke gegangen. Foto: Witters

Doch Max Dittgen und St. Pauli bemühten sich darum, nicht die Nerven zu verlieren. Foto: Witters

Und so wäre Daniel-Kofi Kyereh (r.) nur zwei Minuten nach dem Rückstand beinahe der Ausgleich gelungen, doch Kickers-Keeper Hendrik Bonmann lenkte den Schuss des Hamburger Stürmers artistisch an den Pfosten. Foto: Witters



Doch auch Svend Brodersen bewies seine Torwartkünste und wehrte in der 19. Minute eine Großchance von Würzburgs Daniel Hägele (l.). Foto: Witters

Rund fünf Minuten später scheiterte wiederum St. Paulis Youngster Igor Matanovic (verdeckt) an Bonmann und der Querlatte. Foto: Witters

In der 41. Minute kam es noch dicker für den FC St. Pauli: Kapitän Marvin Knoll wurde von Schiedsrichter Michael Bacher mit Gelb-Rot vom Platz gestellt. Foto: Imago/HMB-Media

Anstelle von Knoll streifte sich Philipp Ziereis die Kapitänsbinde über. Foto: Imago/foto2press

Und trotz Unterzahl kam St. Pauli zurück: Rico Benatelli (l.) traf in der 57. Minute zum umjubelten Ausgleich. Foto: Imago/HMB-Media



Nach 70 Minuten durfte dann auch erstmals Neuzugang Omar Marmoush ran. Foto: Witters

Einsatz auch auf der Bank: Selbst St. Paulis Co-Traianer Fabian Hürzeler sah von Schiedsrichter Bacher die Gelbe Karte. Foto: Witters

Zuversichtlich: St. Paulis Trainer Timo Schultz vor dem Anstoß in Würzburg. Foto: Witters

Auch Sportchef Andreas Bornemann hoffte in Würzburg auf die Wende. Foto: Witters

Heiß auf Abstiegskampf? St. Paulis Ersatzmänner Rodrigo Zalazar (l.) und Simon Makienok beim Aufwärmprogramm in Würzburg. Foto: Imago/Eibner



Und so schwor sich die Startelf auf das Kellerduell ein. Foto: Imago/Beautiful Sports

Winter-Neuzugang Omar Marmoush (l.) nahm bei St. Pauli ebenso auf der Bank Platz wie der Torschütze von Fürth, Leon Flach. Foto: Witters



FC St. Pauli vor einem schweren Programm

Nur hellt ein vermeintlich goldener Punkt gegen Würzburg, das einen Bruchteil des Etats des FC St. Pauli hat und mit nun fünf Punkten ein kaum zweitligatauglicher Tabellenletzter ist, die nach wie vor tiefgraue Gesamtsituation nicht auf. Nach nur einem Sieg aus 14 Spielen steuert St. Pauli geradewegs auf den Abstieg zu. Die kommenden Gegner Holstein Kiel, Hannover 96, Jahn Regensburg, VfL Bochum und 1. FC Heidenheim haben allesamt ein höheres Niveau als Würzburg – und auch als der FC St. Pauli.

Personelle Konsequenzen hat der bisher katastrophale Saisonverlauf aber nicht. Praktisch ungefragt stellte Präsident Oke Göttlich bei „Sky“ in einem etwas skurril anmutenden Auftritt seinem Trainer einen Freifahrtschein aus. Dabei ist der ehemalige A-Jugend-Coach mit bisher 0,6 Punkten pro Spiel der erfolgloseste Trainer der Vereinsgeschichte, der mehr als zehn Spiele absolviert hat.

Trainerdebatte: Göttlich redet sich in Rage

„Wir gehen den Weg mit Timo Schultz unbeeindruckt weiter und werden auch weiter kompromisslose Entscheidungen treffen. Es geht nicht um Timo Schultz. Es geht um Leidenschaft, um das, was auf dem Feld passiert, und darum, dass der FC St. Pauli mehr aus seinen Möglichkeiten macht – mit Timo Schultz“, erklärte der 45-Jährige und redete sich weiter in Rage.

„Wir sehen einfach, dass wir gewisse Dinge verändern müssen, auch mit kompromisslosen Entscheidungen, für die wir gerne auch kritisiert werden. Das halten wir weiter aus, und wir werden sie weiter treffen. Wir müssen mehr machen“, sagte Göttlich, der stets betont, sich aus sportlichen Dingen herauszuhalten. Welche kompromisslosen Entscheidungen er meinte, erklärte Göttlich allerdings nicht. Gut möglich, dass er damit die Demontage des langjährigen Stammkeepers Robin Himmelmann ansprach.

Göttlich und Bornemann bei Fans umstritten

Spätestens nach dem Treueschwur für Schultz weiß aber auch Göttlich, in dessen Amtszeit seit 2014 schon fünf Trainer (Meggle, Lienen, Janßen, Kauczinski, Luhukay) und drei Sportdirektoren (Azzouzi, Meggle, Stöver) verschlissen wurden, dass auch er selbst kaum mehr tragbar sein wird, wenn die Talfahrt weitergeht und am Ende der Abstieg perfekt ist. Bei großen Teilen der Fans ist Göttlich ebenso so umstritten wie Sportdirektor Andreas Bornemann, der sich Würzburg kurz vor dem Spielende einen Disput mit der der Bank der Franken und vor allem deren Cheftrainer Bernhard Trares (55) lieferte.

Wie das Abendblatt aus dem Innenraum in Würzburg erfuhr, soll dabei das Wort „Spasti“ gefallen sein. Eine verbale Entgleisung, die so gar nicht ins Wertebild des Vereins passen würde. Als Antwort blaffte der ehemalige HSV-Assistenztrainer laut „Bild“ in Richtung Bornemann: „Das kannst du einem anderen Spastiker sagen, aber nicht zur mir.“ Nach dem Spiel haben sich die beiden Streithähne versöhnt. Deshalb wollte sich der Sportdirektor auch auf Abendblatt-Anfrage nicht weiter zu dem Streit äußern. In den kommenden Tagen muss Bornemann aber beweisen, dass er ein besseres Händchen bei der Spielersuche als bei seiner Wortwahl hat.

FC St. Pauli plant weitere Transfers

Am Nachmittag bestätigte St. Pauli den Wechsel des Schweden Eric Smith (23). Der defensive Mittelfeldspieler kommt bis zum Saisonende auf Leihbasis von belgischen Erstligaclub KAA Gent. Anschließend haben die Hamburger eine Kaufoption. „Wir haben einen robusten defensiven Mittelfeldspieler gesucht und sind davon überzeugt, dass Eric in den kommenden Wochen ein wichtiger Teil des Teams werden kann“, sagte Bornemann, der weitere Transfers plant.

Am Donnerstag präsentierte Andreas Bornemann seinen schwedischen Neuzugang Eric Smith (r.).

Foto: Witters

Vielleicht sorgt ja die erneuerte Mannschaft dafür, dass es die Begleiter und Fans des Kiezclubs künftig wieder aus Freude an der Mannschaft zum Trainingszentrum zieht und nicht um zu schauen, wie die Stimmung in der Krise ist.

Die Deutsche Fußball-Liga hat die Spieltage 19 bis 23 terminiert. St. Pauli muss jeweils an einem Sonntag in Heidenheim (31.1.) und Nürnberg (14.2.) antreten. Die Heimspiele gegen Sandhausen (5.2.) und Darmstadt (20.2.) finden am Freitag und Sonnabend statt. Das Derby gegen den HSV wurde für Montag, den 1. März angesetzt.