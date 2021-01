FC St. Pauli: Ist der nächste Transfer ein junger Schwede?

Und so wäre Daniel-Kofi Kyereh (r.) nur zwei Minuten nach dem Rückstand beinahe der Ausgleich gelungen, doch Kickers-Keeper Hendrik Bonmann lenkte den Schuss des Hamburger Stürmers artistisch an den Pfosten.

Hamburg/Würzburg. Schiedsrichter Michael Bacher hatte das Spiel gerade abgepfiffen, da stand St. Paulis Präsident Oke Göttlich nach dem 1:1 (0:1) bei den Würzburger Kickers schon am Sky-Mikrofon und nutzte die Gelegenheit, um Grundsätzliches klarzustellen. „Es geht hier nicht um Timo Schultz, sondern um Leidenschaft und darum, dass der FC St. Pauli mehr aus seinen Möglichkeiten macht – und zwar mit Timo Schultz“, sagte Göttlich nach einem Unentschieden beim Tabellenletzten, das aufgrund der Umstände zumindest ein Erfolg der Moral war. „Wir werden auch weiter kompromisslose Entscheidungen treffen“, sagte er weiter – offenbar mit Blick auf die Ablösung von Torwart Robin Himmelmann.

In Würzburg noch nicht dabei war der von Sportchef Andreas Bornemann gesuchte, physisch starke, defensive Mittelfeldspieler. Offenbar ist er aber für diese Position inzwischen fündig geworden. Am Mittwochnachmittag berichteten schwedische Medien, dass der 1,92 Meter große Schwede Eric Smith vor dem Wechsel von KAA Gent zu St. Pauli steht. Zuletzt war der 23-Jährige von den Belgiern an den IFK Norrköping verliehen worden. Da die Saison in Schweden im Kalenderjahr gespielt wird, war sein Engagement beim Tabellensechsten der Topliga Allsvenskan Ende Dezember beendet. Jetzt soll er St. Pauli im Abstiegskampf helfen.

Eric Smith könnte St. Paulis Mittelfeld mehr Stabilität verleihen.

Trikot-Kniff hilft zumindest Knoll wenig

In Würzburg sollte neben fünf Umstellungen in der Startelf wohl auch ein bisschen Aberglaube helfen. Jedenfalls hatten die St. Paulianer ihr drittes Trikot aus dem Kleiderschrank geholt. Statt in braun oder cremeweiß kam das Team also in den anthrazitfarbenen Hemden auf das Feld. Glück hatte dieses Outfit dem Millerntorteam bisher allerdings nicht gebracht, vielmehr hatte es im September ein 2:4 im DFB-Pokal bei der SV Elversberg gegeben.

Auch diesmal begann das Match denkbar schlecht, weil sich Kapitän Marvin Knoll im Strafraum von Würzburgs Stürmer Marvin Pieringer düpieren ließ und beim Rettungsversuch das Bein seines Gegners traf. Den fälligen Strafstoß verwandelte der vom SC Freiburg ausgeliehene Pieringer selbst zum frühen 1:0 (9. Minute) für den Tabellenletzten. Wieder einmal war sehr schnell im Spiel klar, dass St. Pauli auch sein 14. Saisonspiel nicht ohne Gegentor beenden würde.

Die Statistik Würzburger Kickers Bonmann - Feltscher, Hansen, Ewerton, Feick - Toko (76. Maierhofer) - Sontheimer (70. Hasek), Hägele - Kopacz (82. Munsy) - Baumann (82. David), Pieringer. - Trainer: Trares 1 von 7

FC St. Pauli Brodersen - Ohlsson, Ziereis, Knoll, Paqarada - Aremu (79. Flach) - Benatelli, Becker (70. Zalazar) - Kyereh (70. Marmoush), Dittgen (43. Dzwigala) - Matanovic (79. Makienok). - Trainer: Schultz 2 von 7

Schiedsrichter Michael Bacher (Amerang) 3 von 7

Zuschauer keine 4 von 7

Tore 1:0 Pieringer (9./Elfmeter), 1:1 Benatelli (57.) 5 von 7

Gelbe Karten Ewerton (1), Baumann (3) — Ohlsson (5), Aremu (3), Benatelli (3), Becker (2), Hürzeler (Co-Trainer) 6 von 7

Gelb-Rote Karte – Knoll (41.) 7 von 7

Immerhin sorgte das frühe Gegentor dafür, dass die St. Paulianer ihre anfängliche, lethargisch wirkende Zurückhaltung aufgaben und ihr Heil im Spiel nach vorn suchten. Prompt erspielten sie sich Torchancen gegen die defensiv anfälligen Würzburger. Doch sowohl beim Linksschuss von Daniel-Kofi Kyereh (14.) auf das kurze Eck als auch beim Kopfball von Igor Matanovic (25.) benötigte Würzburgs Torwart Hendrik Bonmann bei seinen Paraden die Hilfe des Pfostens und der Latte seines Tores, um den Ausgleich zu verhindern.

Platzverweis: Aremu bringt Knoll in Bedrängnis

Für St. Pauli kam es sogar noch schlimmer. Mit einem unsäglichen Querpass schickte Afeez Aremu seinen Kollegen Knoll in einen engen Zweikampf mit dem heranstürmenden Patrick Sontheimer. Knoll kam nicht an den Ball, Sontheimer lief auf ihn auf und ging zu Boden, was Schiedsrichter Michael Bacher als taktisches Foul von Knoll wertete. Da St. Paulis Kapitän schon beim Strafstoß Gelb gesehen hatte, war das Spiel jetzt für ihn beendet.

Es sprach für St. Pauli, sich davon nicht entmutigen zu lassen. Dank eines guten kollektiven Einsatzes im gegnerischen Strafraum kam Benatelli nach einem Schussversuch von Becker zum Abschluss und erzielte den 1:1-Ausgleich (57.). Es war zu diesem Zeitpunkt der verdiente Lohn für eine nach den Rückschlägen zumindest in moralischer Hinsicht positive Reaktion. Die letzte halbe Stunde war ein typisches Kampfspiel ohne Höhepunkte. „Es war von beiden Mannschaften kein Leckerbissen und nicht schön anzugucken“, sagte Schultz zum Spiel treffend. Hochkarätige Torchancen blieben Mangelware, dafür gab es jede Menge Fouls und Gelbe Karten.