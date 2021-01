FC St. Pauli verpflichtet Dejan Stojanovic und Omar Marmoush

Vor dem Abstiegsduell in Würzburg leihen die Hamburger einen Torhüter und einen Stürmer aus. Spielpraxis bringen beide wenig mit.

Zweitligist in der Krise Zwei Neue sollen den FC St. Pauli vor dem Abstieg retten

Hamburg. Der FC St. Pauli hat auf seine sportliche Krise reagiert und zwei neue Spieler verpflichtet. Torhüter Dejan Stojanovic (27) kommt leihweise vom englischen Zweitligaclub FC Middlesbrough und erhält einen Vertrag bis Saisonende.

„Dejan war in seiner Karriere mehrfach schon in einer ähnlichen Situation, in der wir uns momentan befinden“, sagte Trainer Timo Schultz. „Zudem war mir wichtig, dass unsere Neuzugänge möglichst keine lange Eingewöhnungszeit benötigen. Da hilft es natürlich, dass sich Dejan als Österreicher direkt mit allen verständigen kann.“

Der FC St. Pauli leiht Torhüter Dejan #Stojanović aus: Der 27-jährige Österreicher verstärkt künftig das Torwart-Team der #Kiezkicker und kommt bis zum Saisonende vom englischen Zweitligisten @Boro.#fcsp pic.twitter.com/ZeIB9GfC3g — FC St. Pauli (@fcstpauli) January 5, 2021

Schultz hatte erst kürzlich Svend Brodersen zur neuen Nummer eins gemacht. Der langjährige Stammkeeper Robin Himmelmann hatte bei der 1:2-Niederlage in Fürth am vergangenen Sonntag nicht einmal mehr zum Kader gehört. Doch Brodersen patzte mehrmals schwer.

Stojanovic soll beim FC St. Pauli Brodersen ablösen

Nun hat er seinen Kredit bei Schultz offenbar schon verspielt: „Jeder Spieler hat die Chance, sich für Startelfeinsätze zu empfehlen. Und wenn man in der Startelf ist und sehr gute Leistungen bringt, dann bleibt man auch drin“, sagte der Trainer. Trotzdem soll Brodersen im Abstiegsduell beim Tabellenletzten Würzburger Kickers am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky) noch ein letztes Mal im Tor stehen.

Schon am Sonnabend beim Heimspiel gegen Holstein Kiel dürfte Stojanovic den Posten übernehmen. Er war erst vor einem Jahr vom FC St. Gallen nach England gewechselt, konnte sich aber gegen Marcus Bettinelli nicht durchsetzen. In der laufenden Saison verbuchte Stojanovic nur einen Einsatz im zweitklassigen EFL-Cup.

St. Pauli holt Stürmer Marmoush

Wolfsburgs Omar Marmoush kontrolliert den Ball.

Foto: Ronny Hartmann / dpa

Zudem machte St. Pauli den Transfer von Stürmer Omar Marmoush (21) perfekt. Auch er kommt auf Leihbasis bis Saisonende. Der Ägypter Marmoush war im vergangenen Sommer beim VfL Wolfsburg in den Profikader aufgerückt, in der Bundesliga aber nur noch für eine Minute zum Einsatz gekommen.

Schultz: „Omar ist in der Offensive flexibel einsetzbar und verschafft uns damit in der Spitze, aber auch auf den Flügeln zusätzliche Optionen. Er kann sowohl Tore vorbereiten als auch selbst den Abschluss suchen.“

Omar #Marmoush: "Ich bin sehr froh, dass es mit dem Wechsel geklappt hat. Ich möchte beim FC St. Pauli meine Stärken einbringen und natürlich möglichst oft auf dem Platz stehen, um den nächsten Schritt gehen zu können. Jetzt freue ich mich darauf, dass es losgeht." #fcsp pic.twitter.com/sTcgYNpGeS — FC St. Pauli (@fcstpauli) January 5, 2021