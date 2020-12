Adam Dzwigala macht St. Pauli das größtmögliche Kompliment

Hamburg. Während für die meisten seiner Kollegen bereits Feierabend war, schob Adam Dzwigala Sonderschichten. Erst auf dem Platz beim Verwandeln von Eckbällen und anschließend im Kraftraum. Der bisher einzige Winterzugang des FC St. Pauli will alles dafür tun, am Sonntag beim Pflichtspielauftakt des Jahres 2021 bei Greuther Fürth in der Startelf des Kiezclub zu stehen.

„Ich fühle mich fit, und habe nicht vergessen, wie man Fußball spielt“, scherzte der Pole und fügte an: „Natürlich traue ich es mir zu, am Sonntag aufzulaufen, sonst hätte ich den Vertrag hier nicht unterschrieben“, sagte der Innenverteidiger, der am Dienstag an der Seite von Marvin Knoll (30) in der vermeintlichen A-Elf für das wichtige Spiel bei den Franken verteidigen durfte.

Neues Innenverteidigerpaar? Marvin Knoll (l.) und Adam Dzwigala im Training am Dienstag.

Foto: Witters

Dzwigala hat eine Zeit der Ungewissheit hinter sich

Hinter dem Polen liegen turbulente Monate. Sein letztes Spiel über 90 Minuten absolvierte Dzwigala im Januar dieses Jahres für den damaligen portugiesischen Erstligaclub Desportivo Aves gegen Portimonense. Anschließend folgte noch ein Sechs-Minuten-Einsatz gegen Famalicao am 16. Februar, ehe er sportliche keine Rolle mehr spielte. „Ich habe dafür nie eine Begründung erhalten. Es gab einen Trainerwechsel, und der neue Coach mochte mich einfach nicht“, erklärte der Pole, dessen Vertrag in Portugal Ende Juli aufgelöst wurde. Plötzlich war der Defensivspezialist arbeitslos.

Dzwigala macht kein Geheimnis daraus, wie sehr es ihn belastet hat, inmitten einer Pandemie plötzlich ohne Verein dazustehen. „Ich war von der Situation, arbeitslos zu sein, total überrascht, schließlich habe ich vorher in Portugal in der Ersten Liga gegen Topteams wie Benfica gespielt und hätte nie gedacht, keinen Verein zu finden“, sagte Dzwigala und ergänzte: „Ich kannte es nicht, vereinslos zu sein. Und dann auch noch in der Corona-Pandemie. Ich habe von August bis Dezember kein Geld verdient“, blickte der Abwehrspieler zurück.

Dzwigala macht St. Pauli ein großes Kompliment

In dieser Zeit trainierte er viermal pro Woche beim polnischen Viertligaclub Victoria Sulejowek mit und absolvierte zudem individuelle Einheiten im Fitnessstudio. Zumindest so lange, bis auch in Polen der Lockdown das Training unmöglich machte.

Umso glücklicher war er, als der FC St. Pauli ihm Anfang Dezember die Möglichkeit gab, sich in einem Probetraining beweisen zu dürfen. Der technisch versierte Rechtsfuß hinterließ einen derart guten Eindruck, dass der Tabellen-17. der Zweiten Liga ihm einen Vertrag bis 2022 gab. „St. Pauli ist bisher der am besten organisierte Verein, für den ich je gespielt habe. Jeder ist sehr freundlich zu mir, alles ist sehr professionell, und ich fühle mich schon jetzt richtig wohl“, sagte Dzwigala.

Brodersen ist Dzwigala eine große Hilfe

Vor allem Svend Brodersen war bei der Integration ein wichtiger Faktor. Der Torhüter, dessen Mutter Polin ist, spricht sehr gut polnisch. „Ich habe im Internet gesehen, dass er polnische Wurzeln hat, aber ich wusste nicht, wie gut er die Sprache kann. Es ist schön, hier Polnisch zu hören. Svend übersetzt mir ihm Training die Anweisungen. Das hilft mir sehr“, verriet der Neu-Hamburger, der aber auch gut Englisch spricht.

Das könnte Sie auch interessieren:

Ab Sonntag will Dzwigala nun helfen, St. Pauli aus dem Tabellenkeller zu führen. Beim 0:3 gegen Düsseldorf sah der neue Innenverteidiger von der Tribüne aus, dass vor allem in der Defensive einiges im Argen liegt. „Ich habe in der Jugend lange im zentralen Mittelfeld gespielt, und gelernt, Situationen auf dem Platz zu antizipieren. Meine Technik ist auch recht gut. Das sind meine Stärken, die ich hier einbringen will“, sagte Dzwigala.