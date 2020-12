Hamburg. Drei Spiele in Folge verloren, null Tore in diesen Partien erzielt und deshalb seit zwei Wochen auf Tabellenrang 17 platziert: Mit diesen negativen Grundvoraussetzungen tritt der FC St. Pauli an diesem Sonnabend (13 Uhr/Sky) beim nur um einen Punkt und einen Platz besseren Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig an. „Sie sind in einer ähnlichen Phase wie wir, sind auch halbwegs ordentlich in die Saison gestartet und hatten in den jüngsten Spielen einen kleinen Durchhänger. Sie suchen auch noch nach der Balance und haben noch mehr Gegentore kassiert als wir“, sagte St. Paulis Trainer Timo Schultz am Donnerstag. „Es treffen zwei Mannschaften aufeinander, die etwas gutmachen wollen.“

Damit seinem eigenen Team dieses notwendige Vorhaben gelingt, setzt Schultz in seiner täglichen Arbeit mehr auf Kontinuität als auf große Veränderung. „Ich habe mich im Umgang mit der Mannschaft in den vergangenen Wochen nicht wirklich verändert. Das würde auch nicht authentisch sein“, sagte der Cheftrainer. Und weiter: „Wir versuchen, jede Woche neue Reize zu setzen. Aber wir haben jetzt nicht dreimal am Tag trainiert oder schon morgens um acht, sondern wir sind dabei geblieben, was wir schon die ganze Zeit machen. Wir sind davon überzeugt, und ich hoffe, dass sich das am Wochenende auszahlen wird.“

Schon das jüngste Spiel gegen den VfL Osnabrück (0:1) habe trotz der Niederlage eine positive Entwicklung gegenüber den vorherigen Partien gezeigt, als sein Team defensiv sehr anfällig war.

FC St. Pauli: Psychologe soll kein Krisenmanager sein

Auch wenn drei Niederlagen in Folge bei den Spielern auch mentale Auswirkungen haben, soll sich die Arbeit des seit Saisonbeginn tätigen Sportpsychologen Christian Spreckels nicht wesentlich verändern. „Christian arbeitet bei uns nicht unter dem Aspekt der Soforthilfe oder des Krisenmanagements. Das Projekt ist langfristig angelegt. Es geht um Leistungsoptimierung“, stellte Schultz klar. Einmal pro Woche sei Spreckels im Trainingszentrum vor Ort.

„Er arbeitet mit uns als Mannschaft, aber vor allem auch mit den Spielern individuell. Wir werden jetzt nicht irgendwelche lustigen Tänze aufführen oder andere witzige Sachen machen, nur weil wir drei Spiele verloren haben“, sagte Schultz auf Nachfrage. Auch eine Sondersitzung in dieser Woche soll es nicht geben. Das Projekt werde Früchte tragen, aber nicht in zwei oder vier Wochen. „Langfristig aber werden wir ex­trem von seiner Arbeit profitieren“, ist Schultz überzeugt. Kurzfristig soll der erste Sieg seit dem 27. September für neues Selbstvertrauen sorgen. Dazu könnte der Coach erstmals seit Langem dieselbe Abwehrreihe wie im Spiel zuvor aufbieten, da auch Philipp Ziereis zuletzt wieder voll mittrainieren konnte.