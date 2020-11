Hamburg. Der FC St. Pauli und sein Ausrüster Under Armour gehen ab der kommenden Zweitligasaison getrennte Wege. Der auslaufende Vertrag wird im beiderseitigen Einvernehmen nicht verlängert.

Der US-amerikanische Sportbekleidungshersteller aus Baltimore stattete seit 2016 die Lizenz- und Nachwuchsfußballteams des Vereins mit Spiel- und Trainingskleidung aus.

Fans des FC St. Pauli fremdelten mit Under Armour

Die Partnerschaft war für den Kiezclub äußerst lukrativ, angeblich sollen jährlich rund eine Million Euro geflossen sein. Under Armour hatte sich erhofft, mit der Zusammenarbeit mit den Hamburgern seinen Anteil am europäischen Teamsport-Markt zu erhöhen. Bei den St.-Pauli-Fans stieß das Unternehmen wegen seiner Jagd- und Militärausrüstungen in den USA allerdings teilweise auf große Widerstände.

„Dass wir uns gemeinsam entschieden haben, die Zusammenarbeit nicht über die Saison 2020/21 fortzuführen, liegt daran, dass sich beide Seiten durch die Lust auf Neues auszeichnen“, begründete St. Paulis Geschäftsleiter Vertrieb, Bernd von Geldern, die Entscheidung: „Wir sehen die Zeit für eine Neuausrichtung gekommen.“ Wer der neue Ausrichter wird, will der Verein in naher Zukunft bekannt geben.